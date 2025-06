Dit had niemand verwacht: zwakke Rode Duivels beginnen met valse noot aan WK-kwalificaties

De Rode Duivels zijn slecht begonnen aan hun WK-kwalificatiewedstrijden. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Noord-Macedonië, dat pas in minuut 87 scoorde.

Vrijdagavond namen de Rode Duivels het op tegen Noord-Macedonië. Bondscoach Rudi Garcia koos ervoor om Saelemaekers, Vanaken en Raskin in de basis te zetten. Matz Sels verving logischerwijs de geblesseerde Courtois.

De Belgen namen de wedstrijd meteen in handen, al liep het al bijna mis na zes minuten. Faes speelde de bal op kinderlijke wijze kwijt, maar gelukkig waren de gevolgen niet al te zwaar. Noord-Macedonië zakte zoals verwacht in.

Pas na minuut 20 kwam de wedstrijd echt op gang. De Duivels kregen een paar kansen, voor Debast als laatste man de bal zomaar in de voeten van Bardhi speelde. Ook hier gelukkig geen grote gevolgen. België bleef goed wegkomen.

Niet veel nadien was het wel écht bijna prijs. De thuisploeg zag twee keer een bal op de paal gaan. De eerste na een mooi afstandsschot, de tweede in de rebound. Dat die tweede bal er niet in ging is een absoluut mirakel.

Uiteindelijk was het Maxim De Cuyper die na een mooie actie van Lukaku in de herneming kon scoren. Het rustsignaal volgde niet veel later, en daar zullen de Duivels op hebben zitten wachten. De thuisploeg kwam scherp uit de kleedkamer, en dat voelden de Duivels meteen.

In minuut 48 maakte Elmas gelijk, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Het geluk zat zwaar aan de kant van onze nationale elf. Noord-Macedonië kon bij balbezit steeds naar voren, en er werd opvallend vaak door de verdediging gesneden.

Garcia had voor het uur al genoeg gezien en besloot De Bruyne, kapitein Meunier en Vanaken eraf te halen. Onana, De Winter en Tielemans kwamen in de ploeg. Het bleef wel spannend: zo'n 20 minuten voor het einde van de match knalde Raskin op de paal.

Nadien kwam de thuisploeg goed weg. Ilievski haalde Doku neer, die anders richting doel kon sprinten. De verdediger zag geel, al had dit rood kunnen/moeten zijn. De thuisploeg bleef erin geloven en ongelijk konden we ze niet geven, want veel beter waren de Duivels niet. Het overwicht was wel voor de Belgen, maar gevaarlijke kansen kwamen langs beide kanten.

Drie minuten voor het einde van de wedstrijd liep alles nog fout. De thuisploeg scoorde een fantastisch mooi doelpunt in minuut 87 en zo was de 1-1 een feit. Zowaar alle verdedigers leken niet op te letten. Het ergste is nog dat dit resultaat en de gelijkmaker helemaal niet onverdiend waren.

Zo beginnen de Duivels met een valse noot aan hun WK-kwalificatiewedstrijden. Rudi Garcia heeft héél veel werk met oog op de thuiswedstrijd tegen Wales. Het niveau bleef ver onder de verwachtingen, naast het grote aantal individuele fouten.