Meunier, De Bruyne én Vanaken voor het uur naar de kant: bondscoach Rudi Garcia komt met uitleg over opvallende wissels

Rudi Garcia besloot om Hans Vanaken en Kevin De Bruyne nog voor het uur naar de kant te halen tegen Noord-Macedonië. De bondscoach legt zijn keuzes uit.

De Rode Duivels zijn met een valste noot begonnen aan de WK-kwalificaties. Het 1-1 gelijkspel tegen Noord-Macedonië kwam binnen als een enorme teleurstelling.

Bondscoach Rudi maakte een opmerkelijke keuze in de tweede helft, namelijk een driedubbele wissel nog voor het uur. Thomas Meunier, Kevin De Bruyne en Hans Vanaken mochten gaan rusten.

"We weten dat spelers het lichamelijk vrij moeilijk hebben (met het einde van het seizoen), we spelen binnen drie dagen, er zit kwaliteit op de bank. De driedubbele wissel deed goed om wat meer controle over de wedstrijd te krijgen, steviger te staan, vooral op het middenveld. De drie gewisselde spelers speelden goed, dat was niet het probleem", zei Garcia na afloop.

Thomas Meunier, kapitein van de avond, was een van de eersten die gewisseld werd: "Hij had al een gele kaart, ik wilde geen onnodige risico's nemen. Vooral omdat ik maar één specifieke back heb, het is belangrijk dat hij ook maandag tegen Wales kan starten."

Kevin De Bruyne werd ook gewisseld: "Dit is de beste manier om hem fit te hebben voor maandag, het is moeilijk om twee keer 90 minuten te spelen in drie dagen. Deze wissel was trouwens al vooraf gepland."