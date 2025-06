Philippe Albert houdt zich niet in en is snoeihard voor Rode Duivels: "Dan kunnen we beter thuisblijven van het WK"

Tussen onbegrip en teleurstelling heeft Philippe Albert zijn woorden niet gespaard na het gelijkspel van de Rode Duivels in Skopje.

Vrijdagavond zijn de Rode Duivels begonnen aan hun kwalificaties voor het WK 2026 met een gelijkspel tegen Noord-Macedonië. De troepen van Rudi Garcia slikten in het slot nog een doelpunt van wereldklasse van Ezǵan Alioski (1-1).

Philippe Albert is erg teleurgesteld over de prestatie van België. "Rampzalig! Ik houd me niet in: er is niet veel positiefs te zeggen, zo niet helemaal niets, over deze trip naar Noord-Macedonië. [...] We moeten toegeven dat België zelfs goed wegkomt met dit punt", zei hij bij Le Soir.



De analist maakt zich nu al zorgen over het komende grote toernooi: "Als we op deze manier naar het WK gaan, kunnen we net zo goed thuisblijven! We zijn een jaar voor de deadline, bijna op dag af, en de beste spelers van het land presteren op het niveau dat we vanavond hebben gezien?"

"De Macedoniërs hebben geduldig gewacht en ons bij elke omschakeling bijna in de problemen gebracht", benadrukt hij. "Ik ben niet boos op Zeno Debast, die zich schuldig maakte aan herhaalde positionele of inschattingsfouten, maar eerlijk gezegd, Rudi Garcia bewijst hem geen dienst door hem in het centrum van de verdediging op te stellen, terwijl hij het hele seizoen bij Sporting CP heeft gespeeld als nummer 6."

De voormalige Rode Duivel begrijpt niet waarom Arthur Theate niet startte ten koste van de voormalige Anderlecht-speler: "Waarom heeft hij niet vanaf het begin gespeeld? Zelfs Wout Faes heeft niet de zekerheid getoond die hij een jaar geleden op het EK toonde. Het verdedigingsprobleem is onoplosbaar geworden sinds het pensioen van de vier iconische verdedigers: Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen. Ik weet niet hoe we hieruit gaan komen."

"En wat betreft de keuzes van de bondscoach qua wissels, het valt natuurlijk op welke spelers er tijdens de wedstrijd zijn afgedaald. Heb je de gezichten van Romelu Lukaku, Thomas Meunier en Kevin De Bruyne gezien bij het laatste fluitsignaal op de bank? Terug in het vliegtuig zal Garcia hen een serieuze uitleg verschuldigd zijn", besluit hij.