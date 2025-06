Peter Vandenbempt spreekt van een "grote ontgoocheling": "Daar was het ronduit zorgwekkend"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben nog veel werk te verzetten tegen maandag, wanneer Wales op bezoek komt. Het zal toch een pak beter moeten dan tegen Noord-Macedonië.

De Rode Duivels kregen het deksel op de neus tegen Noord-Macedonië. In een zeer matige, onvoldoende wedstrijd, scoorde de thuisploeg in minuut 87 de gelijkmaker. Zo startten de Duivels met een valse noot aan de WK-kwalificaties.

"Voor mij was dit een grote ontgoocheling", zegt Peter Vandenbempt aan Sporza. "Het was toch de bedoeling en verwachting om verder te borduren op die goede tweede match tegen Oekraïne. Op basis van de keuzes die de bondscoach maakte, zat dat ook zo in zijn hoofd."

"Maar de jongens die toen uitblonken, waren nu een heel stuk minder goed of gewoon slecht. Dat heeft het verschil gemaakt. De hele wedstrijd was gewoon matig", gaat hij verder.

België had kansen, maar gevaarlijke aanvallende acties kwamen zelfs vaker van de tegenstander. Dat heeft te maken met het feit dat de aanval en de verdediging niet genoeg toonden.

"Voor rust hadden de Duivels nog balbezit en toonden ze veel initiatief met een paar kansen. Zonder geweldig te zijn. Maar parallel met die eerste match tegen Oekraïne viel het na rust redelijk in elkaar. Aanvallend was het teleurstellend. En defensief zelfs ronduit zorgwekkend", besluit Vandenbempt.