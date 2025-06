Rode Duivels moeten nog serieus oppassen: België kan groot voordeel verliezen met oog op WK

Ondanks het gelijkspel in Noord-Macedonië blijft België de grote favoriet in zijn kwalificatiegroep voor het WK. Als alles zo blijft, zouden de Rode Duivels in pot 1 moeten zitten op het WK... maar dat is nog niet helemaal zeker.

België is niet op de beste manier begonnen aan de kwalificaties voor het WK 2026. De Rode Duivels werden vrijdagavond op een 1-1 gelijkspel gehouden door Noord-Macedonië.

Volgens verschillende voorspellingen blijft onze nationale ploeg echter de grote favoriet om als eerste te eindigen in groep J. Daar heeft het 68% kans op.

Desalniettemin zullen de mannen van Rudi Garcia geen misstappen meer mogen begaan tegen Wales op maandag. De Welshmen hebben al zeven punten behaald in drie wedstrijden en kunnen een serieuze stap zetten met een positief resultaat. Ze hebben momenteel 28% kans om de groep te winnen.

🏆 OM DIRECT TE KWALIFICEREN voor het WK 2026 als winnaar van Groep J:



🇧🇪 België - 68%

🏴 Wales - 28%



🇲🇰 Noord-Macedonië - 4%

🇰🇿 Kazachstan - 0.3%

🇱🇮 Liechtenstein - 0.0%



Ondanks wisselvallige resultaten, blijft België goed geplaatst om een ticket te bemachtigen voor het WK 2026. Op dit moment zou het zelfs in pot 1 zitten bij de loting.

Maar let op: om deze gunstige positie te behouden, zullen de Rode Duivels punten moeten blijven pakken tot aan het einde van de kwalificaties. In pot 1 blijven zou hen helpen om een sterke ploeg te vermijden in de groepsfase... al zouden enkele landen zoals Kroatië, Marokko, Uruguay, Colombia, Japan of Senegal nog steeds op hun pad kunnen komen.