Dit was de duidelijke boodschap van Rudi Garcia voor zijn spelers na de zwakke prestatie tegen Noord-Macedonië

De Rode Duivels moesten gisteravond genoegen nemen met een gelijkspel in Noord-Macedonië (1-1). Rudi Garcia erkent een zekere vorm van nerveusheid.

Na een nederlaag en een overwinning is dit het eerste gelijkspel van Rudi Garcia bij de Rode Duivels. Zoals de twee andere wedstrijden zal ook deze hem veel leren, vooral over het beheer van een wedstrijd met 0-1 voorsprong: "Het is niet dat we niet hebben geprobeerd om de tweede goal te maken: we hebben het gedaan, zonder echt gevaarlijk te zijn", opende hij.

"We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld, dat is zeker. Er zijn misschien verschillende verklaringen voor, zoals de hitte en de altijd bijzondere periode van de laatste interlandbreak van het jaar. Maar wanneer je 0-1 leidt vijf minuten voor het einde, moet je die voorsprong vasthouden, zelfs als je niet schitterend speelt."

"We wisten dat dit team profiteert van fouten van de tegenstander. We maakten er een paar, niet veel. Door bepaalde slechte keuzes, een zekere zwakheid, zoals bij het geïncasseerde doelpunt. Het is geen onverdiende uitslag, zij raakten ook twee keer het doelhout, scoorden een doelpunt dat terecht maar zeer twijfelachtig werd afgekeurd. Ook wij hadden die kans met de bal op de paal van Nicolas Raskin", vervolgt Garcia op de persconferentie.

Ons defensieve probleem is niet nieuw maar blijft ons parten spelen: "Onze verdedigers moeten vertrouwen en sereniteit tonen. Over het algemeen speelden ze een goede, solide wedstrijd. Het doelpunt dat we incasseerden, was een prachtig doelpunt, maar dat mag niet gebeuren bij een vrije trap op het middenveld. Dat zijn situaties waarin we de tegenstander munitie hebben gegeven. Verdedigend kunnen we wat moeilijkheden hebben. Maar over het algemeen vallen we beter aan. We hebben te veel geleund op Jérémy Doku in de aanval. We maakten een mooi doelpunt met die combinatie door het midden, maar we moeten meer en beter doen."

Moet de Franse coach zijn aanpak herzien en overschakelen naar een driemansverdediging? "Nee, dat denk ik niet, dat is niet nodig. We moeten vooral preciezer zijn, de juiste keuzes maken. Reageren op spelsituaties. Er waren veel lange ballen en bij sommige ervan wonnen we de tweede bal niet, we bouwden niet op vanuit onze doelman. Het is niet het type tegenstander dat we elke dag spelen. Wales is ook zo maar speelt toch voetbal, dat zal een andere tegenstander zijn. Sommigen moeten dat vertrouwen uitstralen. Ze hebben dat van hun coach, ze moeten het ook zelf hebben."