De Rode Duivels hebben een groot probleem dat zo snel mogelijk moet worden opgelost: "Dit heeft ons zeer veel gekost"

Maxim De Cuyper kon de late gelijkmaker van Noord-Macedonië niet voorkomen, nadat hij tien minuten daarvoor van het veld moest. De speler van Club Brugge betreurt de vele balverliezen op gevoelige plekken.

Net zoals in de terugwedstrijd tegen Oekraïne in maart vond Maxim De Cuyper de weg naar het doel met de Rode Duivels. Hij opende de score in Noord-Macedonië op vrijdagavond.

De verdediging was te kwetsbaar en de troepen van Rudi Garcia incasseerden zo alsnog de gelijkmaker in de laatste minuten. Een bittere gelijkspel, zoals de speler van Club Brugge benadrukte na de wedstrijd.

"Het was niet onze beste prestatie, maar we waren dichtbij het essentiële: de overwinning. Het is jammer om de drie punten te laten glippen door vermijdbare details."

De Duivels zullen het veel beter moeten doen tegen Wales

Hoewel ze offensief mooie dingen lieten zien, slaagden de Duivels er niet in om voldoende af te maken en was het achteraan zelfs verontrustend. Balverlies was talrijk, net als fouten in de positionering.

"Onze eigen slordigheden hebben de tegenstander te vaak gevaarlijk gemaakt. De bal verliezen op gevoelige plekken en slecht terug positioneren, dat heeft ons veel gekost."

Maandag moeten ze een prestatie van een heel ander niveau leveren om Wales te verslaan, dat zeven punten heeft na drie kwalificatiewedstrijden. De Welshmen zouden aan de leiding van de groep kunnen komen bij een positief resultaat. "Winnen op maandag is essentieel. Dat was het doel, of we nu wonnen of verliezen tegen Noord-Macedonië", besloot Maxim De Cuyper.