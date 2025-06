'Na PSG en Arsenal nu interesse van andere Premier League-club voor Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Diverse Rode Duivels staan in de belangstelling van heel wat topclubs. Zo ook voor Johan Bakayoko. Na onder meer PSG en Arsenal vorig jaar is er nu ook interesse uit nog een andere hoek. En dat zou wel eens interessant kunnen gaan worden.

Het seizoen van de bevestiging is moeilijker geweest dan verwacht voor Johan Bakayoko, die niet meer dan 50% van de speeltijd in de competitie heeft gehaald. De Rode Duivel zou PSV kunnen verlaten met nog een jaar te gaan op zijn contract, maar niet voor een club die zo ambitieus is als hij zou hebben gewild.

Na een zeer goed eerste seizoen in de kleuren van PSV, had Johan Bakayoko zijn eerste oproepen gekregen voor de Rode Duivels en de aandacht getrokken van verschillende grote Europese clubs.

Arsenal en PSG afgehaakt?

Vorige zomer werden Arsenal en Paris Saint-Germain genoemd als mogelijke bestemmingen, maar de jonge vleugelspeler koos er uiteindelijk voor om in Nederland te blijven.

Dit plan is echter niet helemaal gelukt: op 22-jarige leeftijd heeft Bakayoko een wisselvallig seizoen achter de rug, waarin hij niet meer dan 50% van de speeltijd in de competitie haalde. Zijn statistieken zijn echter nog steeds goed, met 12 doelpunten en 3 assists in alle competities.

Bournemouth zou bereid zijn om Johan Bakayoko aan te werven

De speler is er echter niet in geslaagd een akkoord te bereiken met PSV over een contractverlenging. Een vertrek lijkt nu onvermijdelijk, en de club uit Eindhoven zou openstaan voor een transfer.

Volgens informatie van de Daily Mail zou een club uit de Premier League bereid zijn om actie te ondernemen: Bournemouth, negende in het laatste kampioenschap, heeft geïnformeerd bij PSV. De Nederlandse club zou tussen de 20 en 25 miljoen euro vragen om hun vleugelspeler te laten gaan.