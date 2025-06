Marc Degryse spaart de kritiek niet na gelijkspel Rode Duivels

De Rode Duivels begonnen hun WK-kwalificatiecampagne met een ontgoochelend 1-1 gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Analist Marc Degryse spaart de kritiek niet.

"Dit is het begin van de campagne, er is geen man overboord. Maar neen, deze prestatie was op alle vlakken niet goed", opende hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Na Oekraïne waren de verwachtingen hoog en zat de vibe goed. Dan is dit te weinig. We zijn zelfs nog goed weggekomen, want de omstandigheden waren in ons voordeel. België was echt niet op niveau."

Hij vindt dat we na dit gelijkspel ons toch vragen mogen stellen. Het niveau was gewoon te weinig, gezien het enorme kwalitetisverschil. "De hele ploeg was gewoon ondermaats. Eén goaltje is te weinig met deze kwaliteiten."

"Lukaku is kampioen van Italië, Doku speelt bij City. Er is geen enkele speler bij Noord-Macedonië die bij de Rode Duivels zou spelen. We mogen best kritisch zijn", besluit Degryse.