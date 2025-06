Vandenbempt zeer kritisch op keuze van bondscoach: "Vroeg om zo'n risico's te nemen"

De Rode Duivels verloren dure punten op bezoek bij Noord-Macedonië. Opvallend was ook een dubbele wissel nog voor het uur, waarbij ook Kevin De Bruyne naar de kant werd gehaald. Dat zorgde ook voor kritiek bij de analisten.

Kevin De Bruyne naar de kant halen? Dat is altijd een risico. Zeker in een eerste WK-kwalificatiewedstrijd, waar toch meteen wat op het spel stond tegen Noord-Macedonië.

Vroege wissel

De tegenstander had al 4 op 6 gepakt in zijn eerste twee kwalificatieduels en is dus samen met Wales een rechtstreekse tegenstander in de strijd om de groepswinst. Dan blijf je toch maar liefst in de volle focus en win je het eerste duel?

KDB werd voor het eerst sinds zijn EK-wedstrijd tegen Portugal gewisseld voor het uur - en toen was hij geblesseerd. Toch een vreemde wissel, volgens Vandenbempt.

Vroeg om risico's te nemen?

"Let op, ik vond De Bruyne echt niet goed. Hij was een van de mannen die zijn niveau niet haalde, dus helemaal onlogisch was de wissel niet. De bondscoach wilde meer controle en duelkracht", klinkt het bij Sporza.

"Maar het blijft toch opmerkelijk dat je je eigenlijke aanvoerder eraf haalt. Voor hetzelfde geld verloren de Duivels. Ik vind het toch vrij vroeg in de campagne om zulke risico's te nemen."