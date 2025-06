Rode Duivel Alexis Saelemaekers reageert duidelijk na teleurstellend gelijkspel tegen Noord-Macedonië

De Rode Duivels keren terug naar België met een gevoel van teleurstelling. Alexis Saelemaekers stond de pers te woord na de gelijkspel tegen Noord-Macedonië.

De allereerste actie van de wedstrijd kwam van zijn voeten. Alsof hij na meer dan drie jaar afwezigheid in de selectie de verloren tijd wilde inhalen. Hij was nooit basisspeler onder leiding van Domenico Tedesco, maar verdient hij credits voor een goede wedstrijd.

De voormalige Anderlecht-speler bracht veel beweging aan de rechterkant, met enige vrijheid om deel te nemen aan het spel. Dit leverde hem zelfs 90 minuten speeltijd op. Maar deze persoonlijke beoordeling zou nog positiever zijn geweest als België de voorsprong tot het einde had weten vast te houden.

Nog steeds ruimte voor verbetering

"Het is frustrerend om op het einde dat doelpunt te incasseren, we waren gewaarschuwd. Maar dat is voetbal, we moeten als team reageren en dit accepteren. In het nationale team is er heel weinig tijd om je voor te bereiden. Het team had goed gewerkt voor vandaag, maar er zijn nog steeds enkele zwakke punten", legt hij uit na de wedstrijd.

Alle aspecten van het spel zijn betrokken: "We wisten dat Noord-Macedonië vaak op de counter ging spelen, ze hadden veel van dat soort acties. Aan ons om ervoor te zorgen dat dit soort teleurstellingen in de toekomst niet meer voorkomen, om gevaarlijker te zijn voorin, we hebben niet genoeg gecreëerd."

De groep, met Saelemaekers voorop, wil echter niet twijfelen: "Dit is een misstap, maar we hebben de spelers om ons te herpakken, ik maak me geen zorgen over de toekomst", concludeert hij, en is al gericht op de wedstrijd van maandag tegen Wales.