🎥 "Beter een ploeg travestieten op het veld gezet": supporters Rode Duivels creatief met FC De Kampioenen na blamage

De Rode Duivels begonnen hun WK-kwalificatiecampagne met zuur puntenverlies tegen Noord-Macedoniƫ. In Skopje werd het 1-1 en zo moeten de Duivels vol aan de bak tegen Wales maandag om meer averij te voorkomen.

Door het puntenverlies van de Rode Duivels in Noord-Macedonië staan ze nu voorlopig zes punten in het krijt tegen Wales, weliswaar met twee wedstrijden minder gespeeld.

Maar toch: tegen Wales mag niet verloren worden om nog meer averij te voorkomen. Het WK halen is en blijft een must voor de Belgian Red Devils en dus wordt er maar beter gewonnen in eigen huis.

Creatief met FC De Kampioenen

De supporters waren niet te spreken over de manier van spelen in Skopje en ook niet over het resultaat. Zeker de alweer lamentabele verdediging lijkt een pijnpunt te blijven.

En dus gingen de fans op de sociale media meteen creatief aan de slag. Daarbij kwamen ook heel wat zaken over FC De Kampioenen naar boven. "Je weet maar wat je kwijt bent als je het kwijt bent", aldus Fernand Costermans.

Om er meteen een aantal beelden van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Vincent Kompany bij te monteren. Een andere fan vatte dan weer de wedstrijd samen aan de hand van beelden uit de reeks: