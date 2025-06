Raskin wil nog wat kwijt na slechte start aan WK-kwalificaties: "Ik zou niet zeggen dat we gefaald hebben, maar..."

De Rode Duivels verlieten Noord-Macedonië met een flinke nasmaak van teleurstelling. Nicolas Raskin liet zijn gedachten horen na de wedstrijd in Skopje.

Ondanks de terugkeer van Amadou Onana en Youri Tielemans, mocht Nicolas Raskin starten op het middenveld van Rudi Garcia. Een mooie beloning voor zijn sterke wedstrijd tegen Oekraïne: "Ik bedank hem ervoor, het geeft me vertrouwen, het helpt me, ik heb geprobeerd hem zoveel mogelijk terug te geven."

Maar de Luikenaar was niet in feeststemming na het incasseren van dat doelpunt in de laatste minuten van de reguliere speeltijd: "Het is frustrerend, op dat moment waren we ver verwijderd van het idee dat we een doelpunt konden slikken, we hadden eerder controle over de wedstrijd, met enkele kansen. Het meest frustrerende is dat de wedstrijd hierop beoordeeld zal worden. Nee, dit was niet onze beste wedstrijd, maar ook niet onze verschrikkelijkste."

Niet ver van de wedstrijd beslist

De Rode Duivels waren nochtans gewaarschuwd: "Dit is ee, typische wedstrijd die je hier zal tegenkomen: een laag blok dat zal wachten en profiteren van de kleinste fout die je zal maken. Daarom moet je die fouten beperken en de wedstrijd beslissen door een tweede doelpunt te maken, iets wat ons niet gelukt is. Bij 0-1 stel je jezelf altijd bloot voor het einde van de wedstrijd, dat is wat er is gebeurd."

Het beslissende doelpunt had Raskin bijna gescoord op een goede pass van Jérémy Doku. Maar zijn schot raakte de paal: "Als ik zie hoe Jérémy de bal neemt, weet ik dat hij zijn man zal voorbijgaan gezien de wedstrijd die hij speelde. Ik probeerde me goed op te stellen om de bal te ontvangen. Ik denk dat ik hem redelijk goed raak, hij vertrekt goed, maar helaas, dat is voetbal: in de eerste helft raakten zij ook twee keer de paal."

Een valse start in deze kwalificatiegroep. Vooral omdat Noord-Macedonië en Wales al aan hun derde wedstrijd in deze groep toe zijn: "Ja, we zullen wat druk voelen voor maandag. Het wordt nog belangrijker om te winnen tegen Wales. Ik ga niet zeggen dat we hier gefaald hebben, maar het is een misstap, we zullen goed moeten analyseren wat er vandaag is gebeurd."