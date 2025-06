In navolging van Kevin De Bruyne: wie verdient bij STVV een standbeeld?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne zwaait af bij Manchester City na tien jaar. Voor bewezen diensten zal hij een standbeeld krijgen bij de club.

Vincent Kompany kreeg al een standbeeld, nu is het de beurt aan Kevin De Bruyne bij Manchester City nadat hij tien jaar het mooie weer maakte voor de Engelse club. Het Belang van Limburg ging op zoek naar wie dat zou verdienen bij STVV. Danny Boffin heeft alvast een voorstel: Lon Polleunis.

“Hij won als enige STVV-speler de Gouden Schoen in 1968 en is zo een echte clublegende”, klinkt het in de krant. “Zet voor die man maar een standbeeld. Hij kan er jammer genoeg niet zelf meer van genieten, maar zijn familie en de supporters wel.”

Danny Boffin kon meer dan een ander

Polleunis leeft verder bij de oude fans, maar de jeugd kent hem niet en heeft hem nooit zien spelen. Toch valt zijn naam meer dan eens als er over STVV gesproken wordt.

Voor Guy Mangelschots mag Danny Boffin een standbeeld krijgen. “STVV had vroeger nooit echt de beste of technisch meest begaafde voetballers”, aldus Mangelschots.

“Danny was de eerste speler die net wat meer kon dan een ander. En toch is hij altijd zichzelf gebleven. Bovendien is hij ook een rasechte Truienaar, dat maakt hem zo populair bij de supporters”, besluit zijn ex-trainer.