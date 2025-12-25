Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek
Foto: © photonews
De Turkse topclub Fenerbahçe is opgeschrikt door de aanhouding van voorzitter Sadettin Saran in een lopend drugsonderzoek in Istanboel. De 61-jarige zakenman werd opgepakt in de clubgebouwen en werd nadien verhoord door de autoriteiten.

Volgens Turkse media zouden agenten hem ter plaatse hebben meegenomen, in aanwezigheid van zowel zijn eigen advocaten als die van de club. Saran wordt verdacht van drugshandel en -gebruik, maar ontkent de feiten met klem.

Fenerbahçe reageerde snel met een officiële mededeling en benadrukt het vertrouwen in de rechtspraak. De club stelt ervan overtuigd te zijn dat de waarheid aan het licht zal komen en dat deze periode met gezond verstand en standvastigheid zal worden doorstaan.

In dezelfde verklaring klinkt het ook dat Saran zich, ondanks de aantijgingen, met vastberadenheid zal blijven inzetten voor Fenerbahçe. Het bestuur schaart zich nadrukkelijk achter zijn voorzitter en spreekt van een proces dat de club uiteindelijk sterker zal maken.

Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran opgepakt

Het onderzoek komt op een gevoelig moment voor Fenerbahçe, dat sportief in volle competitie zit. De club wordt sinds september gecoacht door Domenico Tedesco, die José Mourinho opvolgde en bezig is aan zijn eerste seizoen in Istanboel.


Hoe het gerechtelijk dossier zich verder zal ontwikkelen, blijft voorlopig onduidelijk. Voorlopig houdt Fenerbahçe vast aan een afwachtende houding, in de overtuiging dat de zaak in het voordeel van haar voorzitter zal uitdraaien.

