Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Na vijf opeenvolgende gelijkspelen moest Zulte Waregem dit weekend weer punten laten liggen. Op bezoek bij Union werd het 2-0, en de ploeg slaagde er niet in te scoren. Opvallend was dat Jelle Vossen, ondanks de nood aan een doelpunt, op de bank bleef zitten.

Na de wedstrijd kreeg coach Sven Vandenbroeck vragen over zijn keuze, maar hij hield de lippen stijf op elkaar. Het bleef onduidelijk waarom de ervaren spits van 36 jaar niet in actie kwam.

Het verlies tegen Union brak de reeks van vijf draws op rij. In de podcast 90 minutes ontstond meteen discussie over de rol van Vossen: had hij het verschil kunnen maken in de spits?

Wesley Sonck liet weten geen fan te zijn van Ementa, de huidige eerste keuze onder Vandenbroeck. “Maar wie zet je dan bij Zulte Waregem?” vroeg Filip Joos. Hij benadrukte dat Ementa dit seizoen pas één keer scoorde.

Ementa of Vossen in de spits bij Zulte Waregem?

“Vossen zou misschien meer goals maken, maar levert dat ook meer punten op? Ementa is je kapstok. Dat kan Vossen niet meer zijn en moet hij ook niet zijn", verduidelijkte Sonck. Joos voegde toe dat de ploeg wel mooie aanvallen op de mat legde, maar dat die niet werden afgerond.



Ondanks het verlies blijft Zulte Waregem 11e in de stand, maar de ploeg zit nog in het peloton dat kan meestrijden voor een top-6-plaats. De reeks van draws en het recente verlies beïnvloedt echter de sfeer rond de club.