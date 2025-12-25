Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"
Foto: © photonews

Nilson Angulo is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Anderlecht, maar de weg ernaartoe was lang en eenzaam. De winger kwam in 2022 als 18-jarige over van LDU Quito, maar botste op grote problemen om te integreren in de ploeg en in de cultuur.

“Zelf dacht ik dat alles zeer snel zou gaan nadat ik Quito had verlaten”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Maar in België was niets zoals ik het mij had voorgesteld. Toen dacht ik vaak: ‘Ik ben geen speler voor Anderlecht.’ Dat frustreerde me enorm. In mijn appartement liet ik dikwijls tranen.”

De eenzaamheid woog zwaar, zeker omdat zijn familie hem nooit kon bezoeken. “Ik kom uit een gezin van negen kinderen”, zegt Angulo. “Maar mijn familie kon door visumproblemen niet één keer naar België komen. De eenzaamheid heeft mij gehard, maar ik had mijn geliefden graag meer bij mij gehad in die moeilijke jaren.”

Eén moment springt eruit: “Mijn mama was wel in Istanbul toen we tegen Fenerbahçe speelden. Dat is de enige wedstrijd in Europa die ze van mij heeft gezien.”

Nilson Angulo vocht tegen de eenzaamheid toen hij bij Anderlecht aankwam

Sportief bleef het lange tijd zoeken. Brian Riemer zag zijn talent, maar gebruikte hem nauwelijks. “Ik verwijt Riemer niks”, klinkt het eerlijk. “Ik moest een proces doorlopen en dat nam meer tijd in beslag dan gedacht. Ik hield ook niet van verdedigen toen ik hier arriveerde.” Onder Besnik Hasi veranderde alles. “Nu begrijp ik dat het de ploeg helpt als ik mijn defensieve taken doe.”

Hasi stuurde bij, soms streng. “Besnik zegt nog regelmatig dat ik te veel voor het publiek speel”, geeft Angulo toe. “Hij wordt altijd zeer boos als ik risicovolle dribbels uitvoer. Geen fantasietjes, hé.” Tegelijk voelt hij het vertrouwen. “De trainer helpt me en drijft me tot het uiterste. Hij legt me duidelijk uit hoe ik het meest nuttig ben voor het team.”

Lees ook... Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Die aanpak rendeert. Met vijf goals en acht assists is Angulo de meest efficiënte speler van paars-wit. Zijn contract werd verlengd tot 2029 en zijn marktwaarde steeg fors. Eén moment zal hij niet snel vergeten. “Het doelpunt tegen Union bezorgde mij het meeste plezier”, besluit hij. “Meer dan mijn goal tegen Westerlo. Ik besefte hoe belangrijk het was voor Anderlecht om die derby tegen de kampioen te winnen.”

Volg Anderlecht - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/12).

