Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

De financiële situatie bij RWDM Brussels baart steeds meer zorgen. Wat een jaar geleden nog een club leek met promotieambities, zit vandaag vooral vast in een structureel geldprobleem dat de werking op alle niveaus verlamt. 

Sportief staat RWDM middenmoot, maar de echte dreiging schuilt naast het veld. De problemen hangen nauw samen met eigenaar John Textor en zijn Eagle Football Holdings. De Amerikaanse zakenman kampt zelf met financiële en juridische moeilijkheden, waardoor ook zijn Belgische club steeds vaker de gevolgen voelt. Externe investeerder Ares Management zet Textor onder druk, wat de onzekerheid rond RWDM alleen maar vergroot.

Om kosten te drukken, kiest de club resoluut voor een extreem jonge kern. Ervaring wordt gemeden omdat oudere spelers weinig doorverkoopwaarde hebben, maar dat beleid wreekt zich sportief en structureel. Bovendien komen steeds meer extrasportieve besparingen aan het licht die de professionele werking ondergraven.

RWDM zit in financieel héél zwaar weer 

Zo werd data-analyse stopgezet, scouten gebeurt via eenvoudige videobeelden en de faciliteiten rond het stadion werden afgebouwd. Ook achterstallige betalingen zorgen voor problemen: een lid van het medische team vertrok al, al zouden de spelerslonen voorlopig nog correct uitbetaald zijn.

De club balanceerde recent nog op de rand van een puntenaftrek, die slechts nipt werd vermeden na een kapitaalinjectie. Daarbovenop dook onverwacht een factuur van 1,5 miljoen euro op, gelinkt aan een oude transferclausule rond Ernest Nuamah, een speler die RWDM zelf nooit heeft gebruikt.


Met een transferverbod en een beperkte spelerslijst lijkt een winterverkoop onvermijdelijk. Jong talent Manoël Verhaeghe geldt als belangrijkste handelswaar. RWDM Brussels leeft intussen van week tot week, terwijl het protest tegen Textor aanhoudt en de toekomst van de club volledig in het ongewisse blijft.

