Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-trainer Besnik Hasi gaf een update over de spelersgroep en de voorbereiding op de winterstage. De blessureboeg van de Brusselaars zit intussen immers behoorlijk vol.

Anderlecht liet vandaag weten dat Ilay Camara en Mario Stroeykens tot eind januari out zijn. Hasi nuanceerde dat echter. “Dat bericht is misschien wat negatief. Camara en Stroeykens zullen misschien vroeger terug zijn. Of dat onze mercato beïnvloed? Nee, want het gaat niet over lange blessures", aldus Hasi.

Nunzio trainde bij de A-ploeg, maar is ook geblesseerd

Engwanda Nunzio had intussen al met de A-kern getraind, maar raakte geblesseerd bij de U21. Hasi hoopt dat hij tegen de stage in januari fit geraakt. “Nunzio was met ons aan het trainen, maar heeft bij de U21 een blessure opgelopen", legt de coach uit.

Bij Augustinsson en Kana verloopt het herstel goed. Beiden worden normaal gezien meegenomen op de winterstage. “Augustinsson en Kana, hun blessure gaat de goeie kant op", zei Hasi.

Bij Yasin Özcan is het probleem de taalbarrière

Moussa N’Diaye kende de voorbije weken een moeilijke periode. Hij speelde eerst minder door de concurrentie met Augustinsson. Na de blessure van de Zweed krijgt hij weer volop zijn kans, maar hij lijkt niet meer op de N'Diaye van in het begin. “Die penalty die hij veroorzaakte, was belachelijk. De jongen zat daar echt mee, maar op training was hij weer ok", vertelt Hasi.



Yasin Özcan maakte vooruitgang en kreeg daarom speeltijd in voorbije twee wedstrijden. Hasi wijst wel op een taalbarrière. “Hij probeert de manier van voetballen te brengen, maar de communicatie is moeilijk. Hij spreekt heel weinig Engels. Hij heeft wel veel energie, gaat vol op training en is positief ingevallen in beide wedstrijden.”