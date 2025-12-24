Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Doordat Anderlecht vrijdagavond in actie komt, kregen de spelers de kans om kerstavond door te brengen in familiale kring, wel met duidelijke afspraken. Het programma viel dit jaar gunstig uit voor paars-wit.

De zogenaamde Boxing Day oogt dit seizoen zelfs opvallend Belgisch. In de Pro League staan vier wedstrijden op het menu, tegenover slechts één in de Premier League. Voor supporters een cadeau, voor spelers vooral een extra inspanning in een toch al druk schema.

Besnik Hasi moest zijn trainingsplanning nauwelijks aanpassen. Woensdagochtend verzamelden de spelers in Neerpede voor een sessie, waarna ze 24 uur vrij kregen, schrijft La Dernière Heure. Op kerstdag werd er opnieuw getraind in de namiddag, met als doel het bioritme zoveel mogelijk af te stemmen op de aftrap van vrijdagavond tegen Charleroi.

Anderlecht-spelers krijgen na vrijdag verlof tot 3 januari

Die planning liet de spelers toe om kerstavond met hun familie of in beperkte kring te vieren. Wie familie in België had, kon daarvan profiteren, anderen spraken onderling af. Duidelijk was wel dat er geen ruimte is voor overdaad: alcohol is verboden en ook het feestmenu werd strikt opgevolgd.

De echte kerstviering had voor de spelers al eerder plaatsgevonden. Begin vorige week werd er in Neerpede een gezamenlijke avond georganiseerd, met een verfijnd menu en een glas wijn. De staf was daarbij ook aanwezig.



Na de wedstrijd tegen Charleroi krijgen de spelers een korte adempauze. Anderlecht voorziet zes dagen verlof, waarna de groep op 3 januari opnieuw samenkomt. Meteen daarna trekt paars-wit op stage naar het zuiden van Spanje, waar de voorbereiding op de tweede seizoenshelft wordt ingezet.