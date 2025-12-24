Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Zvonimir Boban heeft zich uitgesproken over de huidige situatie bij de FIFA en spaart Gianni Infantino niet. Ooit werkte de Kroatische oud-international nauw samen met de Zwitser aan de transformatie van de organisatie, maar die tijd lijkt ver weg.

Volgens Boban is Infantino het spoor volledig bijster en handelt hij tegen de belangen van de FIFA in. In een interview met The Guardian zei Boban dat hij vroeger altijd vertrouwen had in Infantino. Tussen 2016 en 2019 werkte hij als adjunct-secretaris-generaal bij de FIFA en stond hij mee aan het roer van een organisatie die volgens hem toen ‘angstig en verloren’ was. Samen met Infantino probeerde hij de FIFA weer op het juiste spoor te krijgen.

Die samenwerking verliep aanvankelijk goed, maar inmiddels is Boban blij dat hij niet meer bij de FIFA werkt. Hij noemt het gedrag van Infantino “respectloos en onverantwoordelijk”, vooral met het oog op het WK van volgend jaar in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De Kroaat maakt zich zorgen over de richting die de organisatie opgaat.

Politieke wending zorgt voor wrevel

Vooral de politieke wending die Infantino volgens Boban neemt, stuit hem tegen de borst. Boban refereerde daarbij aan de loting waarbij Donald Trump de FIFA-vredesprijs kreeg. “Ik kon er niet naar kijken. Het is pijnlijk dat het zo politiek wordt, terwijl het eerder altijd om voetbal en voetballers draaide”, aldus Boban.

Boban stelt dat Infantino niet langer de prioriteit legt bij de kern van de FIFA. “Gianni was altijd betrouwbaar en verantwoordelijk, maar hij beseft niet wat hij zichzelf en de FIFA nu aandoet. Hij denkt het beste te doen, maar doet precies het tegenovergestelde”, zei de voorzitter van Dinamo Zagreb.



De voormalige Milan-speler benadrukt dat de FIFA geen politieke organisatie hoort te zijn. Volgens hem schaadt Infantino de reputatie van de bond door politieke belangen boven het voetbal te plaatsen. Boban vreest dat dit de toekomst van de organisatie kan ondermijnen en roept impliciet op tot een terugkeer naar de focus op het spel zelf.