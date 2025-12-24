DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 810

Sinds dit weekend is Promise David topschutter in de Jupiler Pro League met acht goals. Tot dan droeg Jeppe Erenbjerg de Gouden Stier op de rug. Zulte Waregem komt nu met heel goed nieuws over hem naar buiten.

De voorbije week was al uitgelekt dat Jeppe Erenbjerg aan het praten was met Zulte Waregem om zijn aflopende contract te gaan verlengen. Een akkoord was er nog niet gevonden, maar alles ging de goede richting uit.

Nu is er witte rook. Vlak voor kerst komt Essevee met het nieuws naar buiten dat Erenbjerg zijn contract heeft verlengd tot juni 2029. De 25-jarige Deen kan op die manier langer voor goals en assists gaan zorgen aan de Gaverbeek.

Erenbjerg kwam in de zomer van 2024 over van het Deense Boldklubben AF 1893. Vorig jaar zorgde hij voor zes goals en vijf assists in de Challenger Pro League, dit seizoen klokt hij al af op zeven goals en drie assists.

"Jeppe zal vanaf 1 januari 2026 met het rugnummer 10 spelen bij Essevee", klinkt het bij Zulte Waregem op de eigen webstek. Hij zal zo in de voetsporen treden van onder meer Theo Bongonda, Thorgan Hazard en Franck Berrier.

Iedereen blij bij Zulte Waregem met contractverlenging

"Jeppe maakte het voorbije jaar een ongelofelijke evolutie”, blikt Niels Leroy terug op de webstek van Essevee. “We zijn ervan overtuigd dat Jeppe ook de komende maanden en jaren nog stappen zal zetten en zijn tevreden dat hij dit in ons shirt zal doen.”

“Ik voel me hier enorm goed. Het gaat natuurlijk om de prestaties op het veld, maar daarvoor is een warme en goede omgeving belangrijk", is ook Erenbjerg zelf zeer enthousiast in het persbericht op de website van de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Jeppe Erenbjerg

Meer nieuws

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

18:00
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

17:30
Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

16:00
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

16:30
Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

17:00
Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

15:15
1
Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

15:00
Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

10:20
33
Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

14:40
1
Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

15:30
🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

14:20
1
'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

14:00
Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

13:30
Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

13:00
8
'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

12:40
1
Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

12:20
"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

11:20
Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

12:01
1
Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

11:40
2
'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

11:01
6
'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

10:40
Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

09:30
1
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
13
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

08:20
1
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30
'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

23:00
Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

22:45
5
Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

22:30
Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

21:30
José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland' RememberLierse RememberLierse over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" reality sucks reality sucks over Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken William Wallace William Wallace over Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent snuffel snuffel over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen William Wallace William Wallace over 🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' cartman_96 cartman_96 over Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu" Borak Borak over Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond André Coenen André Coenen over Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved