DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

Sinds dit weekend is Promise David topschutter in de Jupiler Pro League met acht goals. Tot dan droeg Jeppe Erenbjerg de Gouden Stier op de rug. Zulte Waregem komt nu met heel goed nieuws over hem naar buiten.

De voorbije week was al uitgelekt dat Jeppe Erenbjerg aan het praten was met Zulte Waregem om zijn aflopende contract te gaan verlengen. Een akkoord was er nog niet gevonden, maar alles ging de goede richting uit.

Nu is er witte rook. Vlak voor kerst komt Essevee met het nieuws naar buiten dat Erenbjerg zijn contract heeft verlengd tot juni 2029. De 25-jarige Deen kan op die manier langer voor goals en assists gaan zorgen aan de Gaverbeek.

Een vroeg kerstcadeautje... 😍



✍️ Jeppe tekent een nieuw contract van 3,5 seizoenen bij Essevee. Lees er alles over op https://t.co/nZpr0iMtqx pic.twitter.com/bH9DLbJ7LX — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) December 24, 2025

Erenbjerg kwam in de zomer van 2024 over van het Deense Boldklubben AF 1893. Vorig jaar zorgde hij voor zes goals en vijf assists in de Challenger Pro League, dit seizoen klokt hij al af op zeven goals en drie assists.

"Jeppe zal vanaf 1 januari 2026 met het rugnummer 10 spelen bij Essevee", klinkt het bij Zulte Waregem op de eigen webstek. Hij zal zo in de voetsporen treden van onder meer Theo Bongonda, Thorgan Hazard en Franck Berrier.





Iedereen blij bij Zulte Waregem met contractverlenging

"Jeppe maakte het voorbije jaar een ongelofelijke evolutie”, blikt Niels Leroy terug op de webstek van Essevee. “We zijn ervan overtuigd dat Jeppe ook de komende maanden en jaren nog stappen zal zetten en zijn tevreden dat hij dit in ons shirt zal doen.”

“Ik voel me hier enorm goed. Het gaat natuurlijk om de prestaties op het veld, maar daarvoor is een warme en goede omgeving belangrijk", is ook Erenbjerg zelf zeer enthousiast in het persbericht op de website van de club.