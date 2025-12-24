Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe vormen bij Feyenoord een opvallend duo, dat elkaar op en naast het veld ondersteunt. In die mate zelfs dat de mensen denken dat ze altijd samen zijn. 

"We eten wel eens iets, we rijden samen naar de club. Maar we hebben ook allebei een vrouw, het is niet zo dat wij ook alle avonden bij elkaar zitten", aldus ex-Gentenaar Watanabe in het Algemeen Dagblad. "Maar het klopt, we trekken met elkaar op.”

Het contact tussen hen werd pas intensiever toen Feyenoord interesse toonde. "Tijdens onze periode in België hadden we eigenlijk niet of nauwelijks contact met elkaar", zegt Watanabe. "We zijn ook nooit bij elkaar een wedstrijd gaan kijken in België. Je bent gewoon druk met jouw eigen club.” 

"Sinds de oefenwedstrijd afgelopen zomer van AA Gent hier in Rotterdam ging het opeens snel. Sindsdien zijn we veel samen", klinkt het dan weer bij aanvaller Ueda, ex-Cercle Brugge.

Het woord bromance bestaat niet in het Japans

Over de term ‘bromance’ zijn ze duidelijk. "Dat woord kennen wij niet echt in Japan. En het is erg overdreven. Als onze vrouwen in Japan zijn? Dan trekken we wat meer met elkaar op, dat wel", lachte Ueda. 

De Japanners delen een gelijkaardige weg in hun carrière. "Onze manier van profvoetballer worden, verliep op een soortgelijke wijze. Allebei eerst via de universiteit. En allebei vanuit Japan naar Europa", aldus Watanabe. 

"Er zijn mensen die de komst van Tsuyoshi een cadeautje voor mij noemden. Dat woord gebruik ik zelf niet. Ik heb geprobeerd hem te laten zien waar hij voor bepaalde dingen in Nederland moet zijn", vervolgde Ueda.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
KAA Gent
Ayase Ueda
Tsuyoshi Watanabe

Meer nieuws

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

19:30
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

19:00
Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

18:30
1
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

17:30
Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

15:15
3
Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

18:00
Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

16:00
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

16:30
DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

16:15
Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

17:00
"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

11:20
Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

15:00
'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

14:00
Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

14:40
1
Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

15:30
🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

14:20
1
Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

13:00
8
Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

13:30
'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

12:40
1
Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

12:20
Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

12:01
1
Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

11:40
2
'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

11:01
7
Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

10:20
34
'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

10:40
1
Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

09:30
1
Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
16
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

08:20
1
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

23:00
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Swakken Swakken over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' André Coenen André Coenen over Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling" Impala Impala over 'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho' Impala Impala over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag azizi azizi over 'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland' reality sucks reality sucks over Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken William Wallace William Wallace over Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent snuffel snuffel over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen William Wallace William Wallace over 🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved