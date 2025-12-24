Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe vormen bij Feyenoord een opvallend duo, dat elkaar op en naast het veld ondersteunt. In die mate zelfs dat de mensen denken dat ze altijd samen zijn.

"We eten wel eens iets, we rijden samen naar de club. Maar we hebben ook allebei een vrouw, het is niet zo dat wij ook alle avonden bij elkaar zitten", aldus ex-Gentenaar Watanabe in het Algemeen Dagblad. "Maar het klopt, we trekken met elkaar op.”

Het contact tussen hen werd pas intensiever toen Feyenoord interesse toonde. "Tijdens onze periode in België hadden we eigenlijk niet of nauwelijks contact met elkaar", zegt Watanabe. "We zijn ook nooit bij elkaar een wedstrijd gaan kijken in België. Je bent gewoon druk met jouw eigen club.”

"Sinds de oefenwedstrijd afgelopen zomer van AA Gent hier in Rotterdam ging het opeens snel. Sindsdien zijn we veel samen", klinkt het dan weer bij aanvaller Ueda, ex-Cercle Brugge.

Het woord bromance bestaat niet in het Japans

Over de term ‘bromance’ zijn ze duidelijk. "Dat woord kennen wij niet echt in Japan. En het is erg overdreven. Als onze vrouwen in Japan zijn? Dan trekken we wat meer met elkaar op, dat wel", lachte Ueda.

De Japanners delen een gelijkaardige weg in hun carrière. "Onze manier van profvoetballer worden, verliep op een soortgelijke wijze. Allebei eerst via de universiteit. En allebei vanuit Japan naar Europa", aldus Watanabe.





"Er zijn mensen die de komst van Tsuyoshi een cadeautje voor mij noemden. Dat woord gebruik ik zelf niet. Ik heb geprobeerd hem te laten zien waar hij voor bepaalde dingen in Nederland moet zijn", vervolgde Ueda.