Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Besnik Hasi kreeg de vraag wat hij RSC Anderlecht toewenst voor het nieuwe jaar. De hoofdtrainer hield het bewust eenvoudig en legde de nadruk op één cruciaal element.

“Gezondheid voor mijn spelers”, liet Hasi optekenen. “Zo weinig mogelijk blessures en dat we als groep kunnen blijven groeien”, klonk het bij de coach van paars-wit.

Volgens Hasi is continuïteit binnen de kern essentieel om stappen vooruit te zetten. Blessureleed kan daarbij een bepalende factor zijn in de verdere ontwikkeling van het elftal.

Daarnaast stond de trainer ook stil bij een bijzonder moment buiten het veld. Tijdens de recente kerstlunch verrasten de spelers de volledige technische staf.

De spelers van Anderlecht gaven de hele staf een fles wijn

“De spelers hebben alle leden van de technische staf een grote fles wijn cadeau gedaan, een mooi gebaar”, aldus Hasi, die zichtbaar gecharmeerd was.



“Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik dat meemaak”, besloot hij met een glimlach. “Zelf heb ik geen tijd gehad om een cadeautje te kopen voor mijn assistenten. Ik ben altijd aan het werk.”