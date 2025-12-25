Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

STVV staat derde in het klassement en blijft week na week indruk maken. Wat begon als een verrassing, oogt intussen als een structureel sterk verhaal. De Champions' Play-offs zijn geen droom meer, maar een héél realistisch doel.

STVV verraste dit seizoen al sinds begin van de competitie. De Truienaars boekten knappe overwinningen en stonden even aan de top van het klassement. Ondertussen zijn de Kanaries wat gezakt, maar niet veel. Ze tellen 36 punten en staan op de derde plaats.

Andere jaren zagen we ook verrassingen aan het seizoensbegin. Vorig jaar begon Westerlo ijzersterk, al zakte het nadien in. Ook Dender begon erg goed, al bleken die snel behaalde punten toen vooral nodig om het behoud te verzekeren.

Meer dan een goede seizoensstart

Maar bij Sint-Truiden kwam er geen inzinking, het hoeft niet meer naar beneden te kijken. Rein Van Helden sprak na de zege tegen KV Mechelen klare taal: "We moeten het gewoon halen, punt uit", klonk het toen hij een vraag over de Champions' Play-offs kreeg.

Als het deze week op Sclessin van Standard kan winnen gaan er opnieuw drie gouden punten mee op de bus. Steeds minder waarnemers houden nog rekening met een scenario waarin STVV naast de top zes grijpt

Het verschil met vorig seizoen is enorm. De club deed toen opvallende transfers, denk aan Loïc Lapousin en Didier Lamkel Zé. Goede voetballers maar ze komen met een handleiding. Dit seizoen begon de club met een schone lei.



Lees ook... Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk›

Mentaliteit en een goed groepsgevoel staan nu centraal. STVV heeft in elke linie spelers waar het op kan vertrouwen, en als het dan toch even minder draait op voetballend vlak vechten alle spelers voor elkaar. Op het middenveld heeft het werkers om op terug te vallen.

De hand van Vrancken

Met Wouter Vrancken staat de juiste man aan het roer. Hij bracht het geloof terug met de nodige dosis realisme en vermijdt grootspraak. Dit nadat hij de club afgelopen seizoen in eerste klasse moest houden. Het plaatje klopt perfect. Na de 3-2 zege tegen Club Brugge ging zijn hele persconferentie over hoe trots hij is op zijn spelers.

Druk wil hij weghouden van de groep. In tegenstelling tot Van Helden kwamen er weinig concrete uitspraken over de Champions' Play-offs uit zijn mond. Misschien durft hij het ergens in de komende weken wel uitspreken.

Geen eendagsvlieg

Een zege op Sclessin kan de kansen op de Champions' Play-offs verder opkrikken. Afhankelijk van de ambities kunnen er nog inkomende transfers volgen deze winter, al moet gezegd worden dat Vrancken over een best complete groep beschikt.

De boodschap is duidelijk: dit STVV is geen eendagsvlieg. Of de Kanaries de play-offs halen? Weinigen twijfelen nog. Maar of ze daar ook zouden kunnen stunten, hangt af van hoe Vrancken de groep scherp houdt. Eén ding is zeker: in een competitie vol verrassingen is STVV dé revelatie die de Jupiler Pro League kleur geeft. De fans op Stayen mogen dromen, en terecht. Europees voetbal komt dichter dan ooit voor Stayen. De topclubs zijn gewaarschuwd.