Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

Mario Stroeykens en Ilay Camara zullen tot eind januari niet beschikbaar zijn. Ze zouden kunnen terugkeren voor de Clasico tegen Standard, gepland op 1 februari. Dat is het trieste bilan vanuit Neerpede.

De Afrikaanse landen hebben ondertussen al het nodige spijt gehad van de termijn waarop de clubs verplicht waren hun spelers vrij te geven voor de Afrika Cup, die een paar dagen geleden in Marokko is begonnen.

Net voor het begin van de belangrijke competitie hebben veel spelers een blessure opgelopen, zoals bijvoorbeeld het geval is voor Mario Stroeykens en Ilay Camara bij Sporting Anderlecht in hun match tegen Sint-Truiden.

Afwezig voor respectievelijk de Democratische Republiek Congo en Senegal, zijn de twee spelers in Brussel gebleven om te herstellen en de feestdagen in alle rust door te brengen, voordat ze hun revalidatie voortzetten.

Deze woensdag heeft Sporting Anderlecht op haar webstek gecommuniceerd over hun gezondheidstoestand, en die is niet geheel geruststellend. De twee spelers moeten nog tot het einde van januari wachten voor ze weer bij de groep kunnen aansluiten.





Dit betekent dat ze niet beschikbaar zijn voor de uitwedstrijd tegen Gent op 18 januari, noch voor de thuiswedstrijd tegen Dender op 25 januari. Ze zouden hun terugkeer in de groep kunnen maken net voor de Clasico tegen Standard, gepland op 1 februari. Een stevige tegenslag voor Besnik Hasi.