Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Foto: © photonews

Standard wil vrijdagavond zijn laatste thuiswedstrijd van 2025 winnen tegen Sint-Truiden. Vincent Euvrard waarschuwde wel voor de revelatie en had lof voor Wouter Vrancken.

“Het is belangrijk, voor onze laatste wedstrijd in Sclessin dit jaar, om het stadion opnieuw te laten vibreren en een geweldige avond te beleven met onze supporters”, benadrukt trainer Vincent Euvrard. De Luikenaars willen zo de feestdagen goed afsluiten en in de Top 6 blijven.

Qua opstelling kan Euvrard bijna rekenen op dezelfde spelers als tijdens de overwinning op Dender (0-1). “Alle spelers die tegen Dender speelden, behalve misschien Léandre Kuavita, zullen vrijdag van de partij zijn”, legde hij uit. “We kunnen mogelijk ook rekenen op de terugkeer van Mohammed El Hankouri, hij kan 15 à 20 minuten spelen in het beste geval. Josué Homawoo en Marlon Fossey blijven nog uitgeschakeld tot na het stagekamp.”

Euvrard vindt Ryotaro Ito een speciale speler

STVV wordt dit seizoen als één van de revelaties beschouwd, en Euvrard weet dat het geen eenvoudige tegenstander is. “STVV heeft een heel goede coach, die altijd een duidelijke speelstijl heeft gehad. Ze hebben ook enkele heel sterke spelers. Het middenveld is zeer complementair en sterk, en ik vind Ryotaro Ito echt een speciale speler. Hij is nog beter en beslissender dan vorig seizoen.”

Ook Keisuke Goto noemt Euvrard een belangrijke speler. “Hij is een goede uitleenbeurt van Anderlecht en scoorde al enkele belangrijke goals. Het is een team met veel kwaliteiten, dat goed technisch voetbal speelt, intensief werkt en voor elkaar loopt. En het vertrouwen is er volledig.”


Euvrard wil vooral dat zijn ploeg op Sclessin domineert en volop ambitie toont. “We wonnen drie van onze vier laatste wedstrijden en pakten 13 op 21 uit. We hebben drie opeenvolgende uitzeges achter de rug. Wat een beetje vervelend was, zijn onze twee laatste thuiswedstrijden: 1 op 6 tegen Zulte Waregem en OHL, dat is niet wat we willen, noch qua prestatie, noch qua resultaat.”

Volg Standard - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (26/12).

