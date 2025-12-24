Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

Zulte Waregem speelde afgelopen weekend op bezoek bij Union SG geen onaardige wedstrijd, maar winnen of punten pakken zat er niet in. Achteraf had coach Sven Vandenbroeck ook wel wat te zeggen over de arbitrage.

Zulte Waregem leed dit weekend een logische nederlaag op het veld van Union SG. Het werd 2-0 voor de koploper in de Jupiler Pro League, ook al speelde de promovendus aardig mee. Achteraf was coach Sven Vandenbroeck dan ook niet ontevreden van zijn spelers.

De perceptie dat de grote ploegen meer mogen?

Wel had hij de nodige kritiek geuit op de arbitrage. "We spelen met een man minder, omdat alle kleine dingen al weken voor Union zijn. Dat zeg ik al weken. Die perceptie is blijkbaar bij de scheidsrechters nog niet binnengekomen, maar die perceptie leeft bij heel veel mensen", klonk het onder meer.

Daarbij ging het ook (of vooral) over de vele fouten die volgens Vandenbroeck gemaakt worden op zijn grote spits Ementa. Worden grote aanvallers gestraft voor hun lengte? Jonathan Lardot had daar wat over te zeggen in Under Review.

Jonathan Lardot reageert stevig

"Ementa gebruikt zijn kracht en zijn lichaam. Het is niet dat het in één richting gaat", aldus Lardot in het gesprek met DAZN. "Dan moet je ook aanvaarden dat de verdedigers ook iets moeten doen, al moet het correct blijven."



"Ik ga absoluut niet akkoord met de woorden van Sven Vandenbroeck als hij zegt dat de kleine ploegen benadeeld worden tegen de grote ploegen. Hij moet zich vooral focussen op zijn eigen team, denk ik dan. Ik vraag al achttien maanden zelfkritiek van mijn scheidsrechters en dat verwacht ik ook van de coaches."