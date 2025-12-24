De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

Wat is het geheim van Noah Sadiki om blessures te voorkomen? De Congolese middenvelder beantwoordde de vraag in de mixed zone op de CAN.

De Democratische Republiek Congo heeft deze week zijn debuut gemaakt tegen Benin op de Afrikaanse Cup van Naties, waarbij ze (1-0) wonnen, mede dankzij een zeer goede Noah Sadiki op het middenveld. Na de wedstrijd beantwoordde de voormalige Union-speler de vragen van de aanwezige journalisten.

Hij had het specifiek over de kwestie van dubbele nationaliteitsspelers uit België, en over zijn rol, evenals die van Mario Stroeykens en Mathieu Epolo, die mogelijk anderen kunnen inspireren om voor de Luipaarden te kiezen.

Het geheim van Sadiki? De Bijbel

Maar Sadiki beantwoordde ook een vraag over zijn fysieke vorm en het feit dat hij sinds het begin van zijn carrière bijna nooit geblesseerd is geweest. In plaats van met woorden te reageren, deed de Sunderland-speler dat door middel van een gebaar.

Noah Sadiki hield namelijk... de Bijbel omhoog die hij in zijn hand had. Een herinnering aan zijn geloof, dat hij tijdens verschillende interviews nooit verborgen heeft gehouden.

De DRC speelt deze zaterdag tegen Senegal in hun tweede poulewedstrijd van de Africa Cup of Nations, voordat ze volgende dinsdag Botswana uitdagen.



