Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

Foto: © photonews

Op bezoek bij Dender zat er een onbekende naam voor de supporters van Standard op de bank: een jonge middenvelder van 17 jaar, Charli Spoden. Die behoort tot de grootste talenten van de Luikse academie en Vincent Euvrard is al onder de indruk van zijn kwaliteiten.

Vanwege de vele blessures in zijn selectie moet Vincent Euvrard vaak rekenen op jonge spelers bij Standard, zowel om de trainingsgroep aan te vullen als om op het wedstrijdformulier te staan. Bij de uitwedstrijd naar Dender vorige week stond er zo een voor de Luikse supporters onbekende naam op de bank.

Het ging over Charli Spoden, pas 17 jaar. Na passages in de opleidingscentra van Eupen en KAA Gent, maakte de middenvelder uit Malmedy voor het eerst deel uit van de selectie van Vincent Euvrard, al kwam hij niet in actie.

Charli Spoden, de toekomst van het eerste elftal van Standard

Afgelopen dinsdag, tijdens een persconferentie, drie dagen voor de ontvangst van Sint-Truiden, werd de T1 van de Rouches gevraagd naar de kwaliteiten die hem overtuigden bij Charli Spoden en de rol die hij zou kunnen spelen in de A-kern tot het einde van het seizoen.

"Het is een zeer goede speler, die slim is. Hij loopt veel, is altijd beschikbaar om de bal te spelen en voelt zich comfortabel met de bal aan de voet. Hij is echter nog niet fysiek volwassen, hij is nog erg slank en moet aan spiermassa winnen, wat natuurlijk normaal is op 17-jarige leeftijd", legde Vincent Euvrard uit.

Hij heeft een goed potentieel, dat kan hem alleen maar helpen"

"Hij heeft een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Hij begon het seizoen bij de U18, speelde zeven wedstrijden in de Eerste Amateurklasse van het ACFF met SL16 FC en maakt nu al deel uit van de A-kern. Hij gaat snel, maar hij heeft een goed potentieel en dat kan hem alleen maar helpen. Het is een goede hoop voor de A-kern", voegde de coach eraan toe.

Doordat Léandre Kuavita onzeker is, zou Charli Spoden opnieuw op de bank kunnen zitten tegen Sint-Truiden, vooral omdat de winterstop in de Eerste Amateurklasse van het ACFF is begonnen en het niet nodig is om hem te sparen voor een belangrijke wedstrijd van SL16 FC.

