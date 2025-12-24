Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

Het was een van de moeilijkste dossiers van afgelopen zomer, dat van Luca Oyen. Bij de A-kern moest hij op niet te veel kansen meer rekenen en dus werd hij bij de B-kern gesteld. Bij de beloften is hij ondertussen aan een revival bezig.

Na zware blessures en weinig kansen bij de A-ploeg zagen zijn entourage en de club een periode bij de B-kern van KRC Genk als de beste oplossing. Dimitri De Condé had daarover een paar maanden geleden wat extra uitleg gegeven.

Luca Oyen is bezig aan revival bij Jong Genk

"Het dossier Oyen is een van de meest jammerlijke dossiers. Hem bij de A-kern houden met minimale speelkansen, zou voor hem geen goede zaak zijn geweest. Nu moet hij bij Jong Genk vier maanden kunnen voetballen, er steeds de beste willen zijn en zich opwerpen als leidersfiguur in de kleedkamer", klonk het toen.

Enkele maanden later kunnen we alleen maar zeggen dat Oyen goed geluisterd heeft en doet wat van hem verwacht wordt. Hij is een leiderfiguur op en naast het veld en laat bij momenten flitsen van zijn inherente klasse zien.

Meer dan 1000 speelminuten al voor Luca Oyen

Jong Genk staat momenteel met zestien punten bij de winterstop op een dertiende plaats. Oyen zelf is al van grote waarde geweest voor zijn team en lijkt dus klaar om tijdens die winterstop te gaan nadenken over de toekomst.



Hij speelde in totaal al meer dan 1000 minuten voor Jong Genk en was daarin bovendien goed voor vijf goals en twee assists. Geen slechte statistieken voor de aanvaller, die een paar jaar geleden nog werd gezien als hét talent van Genk.