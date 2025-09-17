De Condé spreekt over pijnlijke beslissing rond eigen jeugdproduct: "Een van de jammerlijkste dossiers"

Luca Oyen gaat voor Jong Genk spelen. Na zware blessures en weinig kansen bij de A-ploeg zagen zijn entourage en de club dit als de beste oplossing. Dimitri De Condé heeft wat extra uitleg gegeven.

Luca Oyen stond vier jaar geleden al te boek als een groot talent. Een paar zware blessures hebben zijn groei ietwat gestopt en ook dit seizoen leek de speler niet meteen een vaste basisspeler bij Genk te kunnen worden.

Geen oplossing gevonden voor Oyen elders

Er werd een paar weken geleden gedacht aan een (tijdelijke) oplossing voor Oyen, maar er werd geen ploeg gevonden dat hem wilde huren. En dus heeft Genk nu beslist om Oyen naar de beloften te sturen om meer speelritme te kunnen opdoen.



"Luca Oyen vervoegt de kern van Jong Genk. Zowel speler als club zijn ervan overtuigd dat het op dit moment in zijn carrière in eerste instantie belangrijk is om speelminuten te maken", klonk het eerder al in een persbericht.

De Condé beseft dat het niet makkelijk is voor Luca Oyen

Dimitri De Condé is in Het Belang van Limburg dieper ingegaan op de zaak: "Het dossier Oyen is een van de meest jammerlijke dossiers. Hem bij de A-kern houden met minimale speelkansen, zou voor hem geen goede zaak zijn geweest. Nu moet hij bij Jong Genk vier maanden kunnen voetballen, er steeds de beste willen zijn en zich opwerpen als leidersfiguur in de kleedkamer."

"In januari evalueren we opnieuw. Komt hij toch terug naar de A-kern, of moeten we een andere oplossing zoeken? Dit is een keuze in het belang van zijn carrière, maar ik ben me ervan bewust dat het absoluut niet makkelijk is voor Luca.”