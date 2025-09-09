KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

Luca Oyen gaat voor Jong Genk spelen. Na zware blessures en weinig kansen bij de A-ploeg zagen zijn entourage en de club dit als de beste oplossing.

Luca Oyen lijkt het al langere tijd moeilijk te hebben bij KRC Genk. De 22-jarige flankaanvaller liep al twee keer een kruisbandenblessure op, in de seizoenen 22/23 en 23/24.

Nadat hij de laatste keer terugkeerde uit blessure, was het moeilijk voor hem om terug zijn plaats te vinden bij de A-ploeg. Vorig seizoen mocht hij slechts twee keer een paar minuten invallen bij de hoofdmacht.

Deze zomer werd er naar een externe oplossing gezocht voor de jonge aanvaller, maar uiteindelijk werd die niet gevonden. Daarom heeft Oyen, samen met Genk, een grote beslissing genomen.

Luca Oyen wordt een speler van Jong Genk

"Luca Oyen vervoegt de kern van Jong Genk. Zowel speler als club zijn ervan overtuigd dat het op dit moment in zijn carrière in eerste instantie belangrijk is om speelminuten te maken. De afgelopen weken heeft de club, samen met de entourage van Oyen, naar een externe oplossing gezocht. Die werd vooralsnog niet gevonden", klinkt het bij Genk.

"Om opnieuw aan speelminuten te komen, sluit Luca Oyen daarom volwaardig aan de bij de kern van Jong Genk. Die werkt sinds dit seizoen volledig autonoom. De club hoopt dat hij daar opnieuw speelminuten kan afdwingen en ook naast het veld een belangrijke rol kan vertolken in de kleedkamer", besluit de club.