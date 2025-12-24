Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond
Foto: © photonews
België heeft een gunstige loting gekregen voor het Wereldkampioenschap en kan duidelijk mikken op de eerste plaats in de groep. Bij een goed toernooi zouden de Duivels een werkelijk fortuin kunnen opleveren aan de Belgische voetbalbond.

Het WK 2026 wordt het duurste in de geschiedenis, op verschillende manieren: ticketprijzen, gegenereerd en herverdeeld geld gedurende de hele competitie, en op veel andere vlakken. En daar gaan ook de Belgen garen bij spinnen.

Heel veel geld op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond?

Het Italiaanse medium Calcio e Finanza heeft de verdeling van het prijzengeld onthuld dat door de FIFA is voorzien om de deelnemende federaties te belonen. Het gaat over ongeveer 727 miljoen dollar, oftewel 616 miljoen euro, dat zal worden toegekend aan de landen, een recordbedrag in de geschiedenis van het WK.

In deze editie met 48 teams ontvangt elke laatste in de poule 7,6 miljoen euro. De derdes in hun groep ontvangen iets meer, namelijk 9,3 miljoen euro. Voor de teams in de top-2 van de poule gaat het snel omhoog.

Meer dan 40 miljoen voor de winnaar van het WK

Als de zestiende finales direct na de groepsfase plaatsvinden, wordt het prijzengeld vanaf de achtste finales aanzienlijker. Een team dat op dat moment wordt uitgeschakeld, krijgt 12,7 miljoen euro. In het geval van eliminatie in de kwartfinales, zou de Belgische bond 16,1 miljoen euro verkrijgen.


Deze bedragen nemen exponentieel toe naarmate de rondes vorderen. In het geval van een vierde plaats, na verlies in de halve finale en vervolgens in de troostfinale, zal de Belgische federatie 22,8 miljoen euro ontvangen. Een derde plaats zou 24,5 miljoen euro opleveren. Als België de finale haalt maar verliest, is dat 28 miljoen euro, en bij winst zou de eerste Wereldbeker in de geschiedenis van het land liefst 42,3 miljoen euro opleveren.

België

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

