Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Joshua Nga Kana is een van de meest begeerlijke jonge talenten in de jeugdopleiding van Anderlecht. De 16‑jarige Belg speelt dit seizoen bij de RSCA Futures en wordt langzaam maar zeker een sleutelspeler in de Challenger Pro League.

Besnik Hasi neemt hem nu mee op stage naar Spanje in januari. Hij heeft immers kwaliteiten die hij zelfs op korte termijn zou kunnen gebruiken bij de A-ploeg. Hasi is gek van snelle, technisch vaardige spelers die verticaal denken. En laat dat net het profiel van Nga Kana beschrijven.

Wat veel mensen niet weten, is dat Nga Kana een naamsverandering heeft ondergaan. Hij is absoluut geen familie van de Kana's. Op officiële wedstrijdbladen stond hij eerst aangeduid als Joshua Bethume, maar op zijn shirt en bij Anderlecht zelf prijkt zijn familienaam als Nga Kana.

Hij wordt gezien als een technisch vaardige speler die zowel in het centrum als op de rechterflank kan uitblinken. Nga Kana begon zijn jeugdcarrière bij BX Brussels en maakte in 2016 de overstap naar de Anderlecht-academie. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn inzicht en drive op het veld, en op zijn 15de verjaardag tekende hij zijn eerste profcontract bij de club.

Joshua Nga Kana moet het volgende talent worden dat doorbreekt in Anderlecht

Zijn positie op het veld is voornamelijk middenvelder of aanvallende flankspeler. Rechtshalf en dynamisch, hij combineert technische kwaliteiten met een goede timing in zowel aanvallende als verdedigende taken. De jeugdcoaches bij Anderlecht prijzen zijn vermogen om ruimtes te vinden en zijn snelheid in het omschakelmoment.



Hij is al een bepalende speler bij RSCA Futures met drie goals en twee assists. Zijn prestaties vallen regelmatig op, met sterke cijfers in. Hij lijkt rijp voor het hogere niveau, ondanks zijn jonge leeftijd. Ook op internationaal vlak laat hij zich zien. Als lid van de Belgische U17-selectie scoorde hij bijvoorbeeld het winnende doelpunt in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië.