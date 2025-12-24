'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

Antwerp kijkt deze winter opnieuw naar defensieve versterking en daarbij duikt een bekende naam op. The Great Old zou namelijk azen op een terugkeer van medekampioenenmaker Gaston Avila. Al zal dat niet zo makkelijk gaan.

Gaston Ávila kan zowel centraal in de verdediging als op de linksachter spelen en was in het seizoen 2022-2023 een vaste waarde bij Antwerp. Dat jaar won hij met de club meteen ook de dubbel, wat hem een transfer naar Ajax opleverde ter waarde van 12,5 miljoen euro.

Terugkeer van Gaston Ávila naar Europa na uitleenbeurt in Brazilië?

Het was ook meteen het begin van de steile opmars, want door onder meer een zware kruisbandblessure kon hij zich nooit doorzetten bij de Amsterdammers. De voorbije maanden was hij op huurbasis actief in Brazilië.

Bij Fortaleza maakte hij opnieuw indruk en zo is de 24-jarige Argentijn ook opnieuw op de radar van Antwerp komen te staan. In Gazet van Antwerpen klonk vorige week dat de verdediger een terugkeer naar Europa graag zou hebben.

Gaf Gaston Ávila zijn woord al aan Braziliaanse topclub?

Antwerp bekijkt de piste van een huurdeal, maar bij Ajax Amsterdam willen ze dat het loon dan ook (in grote mate) wordt overgenomen. En ondertussen zou de speler zelf mogelijk al zijn woord hebben gegeven aan een andere ploeg.



Volgens ESPN zou er al een princiepsakkoord zijn tussen Sao Paulo en de Argentijn. Ook de Braziliaanse topclub wil de speler graag huren van Ajax Amsterdam. Mogelijk dat de voorkeur van Avila zelf een rol kan spelen om een en ander nog te draaien.