Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Foto: © photonews

Sam de Grand woont en voetbalt bijna zijn hele leven in België, maar zijn ambitie is duidelijk: hij wil voor Nederland uitkomen. "Ik ben een paar keer benaderd om voor België te gaan spelen, maar heb dat altijd afgewezen", vertelt de 21-jarige linksback in *Voetbal International'.

Vier weken na zijn geboorte verhuisde De Grand vanuit Nederland naar België. Hij doorliep er de jeugdreeksen van OHL, Anderlecht en Racing Genk en voetbalt nu voor Lommel SK.

De belangstelling van de Belgische voetbalbond bleef niet uit, maar Sam hield voet bij stuk. "Ik ben een paar keer benaderd om voor België te gaan spelen, maar heb dat altijd afgewezen", herhaalt hij.

"Ik had maar één doel en dat was voor Nederland uitkomen", gaat De Grand verder. "Mijn hele familie is Nederlands en ik wil hen trots maken. Ik ben opgegroeid als Nederlander, maar dan in België."

Zijn doorzettingsvermogen werd beloond. In oktober kreeg hij een oproep voor Jong Oranje en een maand later mocht hij opnieuw aansluiten. "Ik denk dat ik me van mijn goede kant heb laten zien", zegt hij tevreden.

Bondscoach Michael Reiziger vergeleek hem zelfs met Daley Blind. "Qua positiespel stak ik er altijd wel bovenuit. Daarom voel ik me meer een Nederlandse dan een Belgische speler."

