'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

Op amper 17-jarige leeftijd vestigt Manoël Verhaeghe zich steeds meer in het centrum van de verdediging bij RWDM. Deze winter zou hij al een van de duurste uitgaande transfers kunnen worden in de geschiedenis van de club uit Molenbeek.

Sporting Eizeringen (2013–2014), VC Groot Dilbeek (2014–2016), RWD Molenbeek (2016–2022) en Union Sint-Gillis (2022–2025). Dat zijn de jeugdploegen van Manoel Verhaeghe als we zijn profiel op Transfermarkt mogen geloven.

Manoël Verhaeghe maakt indruk bij RWDM

De voorbije weken werd hij steeds belangrijker voor RWDM. En dus lijkt er voor hem op termijn zeker een carrière in de Jupiler Pro League weggelegd. "Ik heb het onfeilbare Union SG betrapt op een foutje", klonk het enkele dagen geleden al bij KV Mechelen-fan en analist/podcastmaker Evert Winkelmans.

Union SG liet de speler deze zomer transfervrij naar RWDM vertrekken. En dat zou hen wel eens duur te staan kunnen komen. Zeker gezien er ondertussen al de nodige interesse is gekomen in de piepjonge Verhaeghe.

Meer dan een miljoen euro voor Verhaeghe?

Volgens Het Nieuwsblad heeft Manoël Verhaeghe al een aanbod van KV Mechelen op zak en is er concrete ook interesse van Olympique Lyon, dat de jonge talenten van Molenbeek blijft volgen ondanks het vertrek van John Textor uit de Rhônestreek.



Verhaeghe zou meer dan een miljoen euro kunnen/moeten opleveren en daardoor in een rijtje met Zakaria El Ouahdi (2,5 miljoen euro), Ilay Camara (1,8 miljoen euro) en Makhtar Gueye (1,8 miljoen euro) kunnen terechtkomen. RWDM heeft het niet makkelijk en zou dus kunnen/moeten verkopen.