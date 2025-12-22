"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

Kent u Manoel Verhaeghe al? De 17-jarige centrale verdediger is momenteel de kapitein van RWDM. Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen, want vorig jaar speelde hij nog gewoon bij Union SG.

Manoel Verhaeghe werd deze zomer transfervrij in huis gehaald door RWDM. Daar is hij momenteel een sterkhouder, want de 17-jarige centrale verdediger - die ook als verdedigende middenvelder overweg kan - schopte het al tot kapitein.

Een foutje van Union SG? Zij vergaten de optie in zijn contract tijdig te lichten, waardoor hij naar de concurrent in Brussel kon. Dat is toch alvast wat Evert Winkelmans zegt. Dat heeft hij laten weten in een bericht via TikTok.

Sporting Eizeringen (2013–2014), VC Groot Dilbeek (2014–2016), RWD Molenbeek (2016–2022) en Union Sint-Gillis (2022–2025). Dat zijn de jeugdploegen van Manoel Verhaeghe als we zijn profiel op Transfermarkt mogen geloven.

Maakte Union SG een foutje met Manoel Verhaeghe?

De voorbije weken werd hij steeds belangrijker voor RWDM. En dus lijkt er voor hem op termijn zeker een carrière in de Jupiler Pro League weggelegd. "Ik heb het onfeilbare Union SG betrapt op een foutje", klinkt het bij Winkelmans.





"Het is gebeurd. Het triumviraat Bormans, O'Loughlin en Muzio heb ik betrapt op een fout. Eindelijk!" Volgens hem kan Verhaeghe zeker een carrière opbouwen in ons land en gaan er ploegen hem komen ophalen de komende jaren.