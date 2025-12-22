"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kent u Manoel Verhaeghe al? De 17-jarige centrale verdediger is momenteel de kapitein van RWDM. Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen, want vorig jaar speelde hij nog gewoon bij Union SG.

Manoel Verhaeghe werd deze zomer transfervrij in huis gehaald door RWDM. Daar is hij momenteel een sterkhouder, want de 17-jarige centrale verdediger - die ook als verdedigende middenvelder overweg kan - schopte het al tot kapitein.

Een foutje van Union SG? Zij vergaten de optie in zijn contract tijdig te lichten, waardoor hij naar de concurrent in Brussel kon. Dat is toch alvast wat Evert Winkelmans zegt. Dat heeft hij laten weten in een bericht via TikTok.

@nellywinkelmans

Ik heb Union Sint-Gilloise betrapt op een grote fout! 💣

♬ origineel geluid - nellywinkelmans

Sporting Eizeringen (2013–2014), VC Groot Dilbeek (2014–2016), RWD Molenbeek (2016–2022) en Union Sint-Gillis (2022–2025). Dat zijn de jeugdploegen van Manoel Verhaeghe als we zijn profiel op Transfermarkt mogen geloven.

Maakte Union SG een foutje met Manoel Verhaeghe?

De voorbije weken werd hij steeds belangrijker voor RWDM. En dus lijkt er voor hem op termijn zeker een carrière in de Jupiler Pro League weggelegd. "Ik heb het onfeilbare Union SG betrapt op een foutje", klinkt het bij Winkelmans.

"Het is gebeurd. Het triumviraat Bormans, O'Loughlin en Muzio heb ik betrapt op een fout. Eindelijk!" Volgens hem kan Verhaeghe zeker een carrière opbouwen in ons land en gaan er ploegen hem komen ophalen de komende jaren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
RWDM Brussels
Manoel Verhaeghe

Meer nieuws

Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

23:00
Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

22:30
1
Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

21:20
Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen Reactie

Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen

21:10
Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

20:40
1
Wisselend succes voor de Belgische coaches op Afrika Cup

Wisselend succes voor de Belgische coaches op Afrika Cup

22:00
De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

21:00
4
'Belgische clubs op de loer: jeugdinternational ontbindt contract'

'Belgische clubs op de loer: jeugdinternational ontbindt contract'

21:40
Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

19:00
Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

20:00
4
Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

19:40
34
Opgelet met de kerstkalkoen: Guardiola komt met fikse waarschuwing aan eigen spelers

Opgelet met de kerstkalkoen: Guardiola komt met fikse waarschuwing aan eigen spelers

20:20
DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

19:11
12
Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
3
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
9
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

17:20
Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

16:00
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
1
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
4
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
46
Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

15:00
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
5
Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

13:20
2
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
2
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

12:40
3
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" filip.dhose filip.dhose over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" Jeru Jeru over Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering Artevelde Artevelde over Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen" Artevelde Artevelde over Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent Dan the Man Dan the Man over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen Sv1978 Sv1978 over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank rinus michels rinus michels over Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg Jef Blaaskop Jef Blaaskop over DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend DKMA DKMA over De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved