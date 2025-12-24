Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen
Foto: © photonews

Standard had dinsdag aangekondigd dat de wedstrijd tegen Sint-Truiden, gepland voor vrijdag, voor een uitverkocht stadion gespeeld zal worden. Woensdag hebben zowel Sporting Anderlecht als Racing Genk hetzelfde gedaan.

De 20e speeldag van de Jupiler Pro League zal de laatste van het kalenderjaar 2025 zijn. En ook dit seizoen is die speeldag geprogrammeerd tussen de feestdagen. Bij deze gelegenheid hebben de clubs enkele promoties voorzien als kerstcadeaus voor de supporters.

Sclessin gaf het goed voorbeeld

Bij Standard, bijvoorbeeld, was de prijs van de tickets uniform op 20 euro gezet voor volwassenen voor de ontvangst van Sint-Truiden deze vrijdagavond, en op 10 euro voor jongeren onder de 18 en senioren boven de 60 jaar.

Een promotie die het gewenste effect had, want de club uit Luik heeft haar eerste uitverkochte wedstrijd van het seizoen aangekondigd. Dat deden ze dinsdagavond. De loketten zullen dus gesloten zijn voor de wedstrijd, maar de daadwerkelijke vulling van het stadion zal uiteraard afhangen van het percentage aanwezige abonnees.

Genk en Anderlecht volgen het goede voorbeeld

In navolging hebben nog twee andere clubs een uitverkochte wedstrijd aangekondigd voor de laatste wedstrijden van 2025: Sporting Anderlecht, dat Charleroi ontvangt in het Lotto Park, en Racing Genk, dat Club Brugge zal verwelkomen met Nicky Hayen op de bank.

Het is goed nieuws in een periode waarin de stadions vaak de neiging hebben leeg te lopen door de kou, soms onhandige speeltijden en het niveau van de wedstrijden. De stadions van Antwerp (tegen Zulte Waregem), RAAL La Louvière (tegen OH Leuven) en KV Mechelen (tegen Dender) zouden dit weekend ook goed vol moeten zitten, om het jaar mooi af te sluiten.

