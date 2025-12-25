Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft
Foto: © photonews

Krant van West-Vlaanderen verzamelde de strafste verhalen van 2025 en er was er ook eentje met Simon Mignolet in de hoofdrol. Al zal de doelman van Club Brugge er absoluut geen weet van gehad hebben.

Wat begon als een ludiek idee, eindigde in een onverwachte storm van controverse. Horecauitbater Jo Taveirne wilde zijn zaak op de kaart zetten met een uitzonderlijke blikvanger: een reusachtige kreeft, geïnspireerd door een verhaal over een restaurant met een exemplaar van negen kilo.

Het geluk lachte hem toe toen zijn leverancier meldde dat in Canada een kreeft van zeven kilo was gevangen. Taveirne liet meteen een bassin van 600 liter installeren en doopte het dier Mignolet, een knipoog naar Club Brugge-doelman Simon Mignolet. De kreeft zou niet op het menu belanden, maar rustig zijn oude dag slijten.

Restaurantuitbater kocht een kreeft van 7kg en doopte hem Mignolet

Die goede bedoelingen werden echter al snel overschaduwd. De naam en de zichtbaarheid van Mignolet zorgden voor ophef, met afzeggingen, boze berichten en zelfs bedreigingen tot gevolg. De uitbater werd weggezet als dierenbeul, ondanks het feit dat hij net het tegenovergestelde voor ogen had.

Onder toenemende druk nam Taveirne een drastische beslissing. Mignolet zou terugkeren naar Canada, om daar opnieuw in zee te worden uitgezet. Het plan moest een punt zetten achter de commotie, maar kreeg een tragische wending.

Enkele dagen voor het transport overleed de kreeft onverwacht. Mogelijk werd hij aangevallen door een soortgenoot in het bassin, al blijft de exacte oorzaak onduidelijk. Het verhaal kreeg zo een nog pijnlijker einde.

Volg KRC Genk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/12).

