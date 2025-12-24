'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

Union SG bereidt zich voor op een mogelijke opvolging van Anan Khalaili. Daarbij lijken ze nu te zijn uitgekomen bij de 23-jarige Zweedse international Besfort Zeleni. Dat komt omdat een eerdere piste helemaal opgedroogd is.

Union SG heeft zijn zinnen gezet op Besfort Zeleni, een 23-jarige Zweedse middenvelder die ook international is voor zijn land. Ze zouden zelfs al een miljoenenbod hebben binnengebracht bij zijn Zweedse club Elfsborg.

Union SG grijpt naast Jordi Altena

Dat de Brusselaars vol inzetten op Zeleni is geen verrassing, want een eerdere mogelijke transfer zal er niet gaan komen. De Brusselse club volgde onlangs namelijk ook de Nederlandse rechtse vleugelspeler Jordi Altena, die bij RKC Waalwijk indruk maakt sinds zijn overstap uit het amateurvoetbal.

Altena speelde dit seizoen bij RKC al als linksbuiten, rechtsbuiten, rechtervleugelverdediger en aanvallende middenvelder. Polyvalent genoeg en dat hebben ze bij verschillende topclubs ook gezien. DC United en Real Valladolid waren bij de concurrenten voor Union SG.

Hearts spreekt het luidst voor Altena

Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 300.000 euro. Daarmee geldt hij als een relatief betaalbare versterking voor clubs die op zoek zijn naar defensieve stabiliteit. En het lijkt tot een wintertransfer te gaan komen.



De keuze lijkt nu echter te vallen op Hearts, de Schotse zusterclub van Union dat het ook zeer goed aan het doen is in de Schotse competitie en daar ook een succesverhaal aan het schrijven is. Of we Altena ooit nog in ons land zien opduiken? Dat valt af te wachten.