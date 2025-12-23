'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

De wintermercato komt eraan en Union SG laat er geen gras over groeien. Achter de schermen is de landskampioen al concreet bezig met een opvallend buitenlands doelwit.

De wintermercato staat voor de deur en daar zullen heel wat JPL-clubs nog van gaan profiteren. Union SG is achter de schermen al stevig aan het werk.

De regerende landskampioen wil zijn kern nog versterken en zou al actie hebben ondernomen. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat Union zijn oog heeft laten vallen op Besfort Zeneli.

Union legt miljoenenbod neer voor Zweedse international

Zeneli is een 23-jarige middenvelder die uitkomt voor Elfsborg in Zweden. Union zou al een bod van drie miljoen euro hebben ingediend bij de Zweedse club.

Het blijft afwachten of Elfsborg het bod accepteert. Transfermarkt schat zijn waarde op 4,5 miljoen euro. Bij zijn club is hij een vaste waarde en zelfs af en toe kapitein.



Ondertussen is Zeneli ook international bij Zweden. Op zijn 23e heeft hij er al vijf caps verzameld. Ook Duitse en Italiaanse ploegen tonen concrete interesse.