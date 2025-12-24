Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

Op 21-jarige leeftijd zal Edouard Nys toetreden tot de selectie van FC Dallas in de MLS. De Amerikaanse droom gaat zo verder voor deze jonge aanvallende middenvelder, die op 18-jarige leeftijd de oversteek over de Atlantische Oceaan maakte.

In de Verenigde Staten bieden universiteitskampioenschappen een unieke kans om ooit het professionele niveau te bereiken. Een pad dat Edouard Nys heeft gevolgd. De 21-jarige Belg speelt in het team van de Universiteit van Chicago, maar is zojuist gedraft door FC Dallas, een gevestigde waarde in de MLS.

Net als bij basketbal of American football biedt de draft een kans voor Amerikaanse profclubs om de meest veelbelovende jonge talenten uit de universiteitskampioenschappen aan te trekken. Onze landgenoot werd door Dallas gekozen in de tweede ronde van de draft. Een verdiende beloning voor zijn aanpassing in de Verenigde Staten.

Edouard Nys, afkomstig uit Dottignies (een dorp in de gemeente Moeskroen), kreeg zijn eerste opleiding bij KV Kortrijk. Daar trok hij voor het eerst de aandacht met zijn talent. In 2019, toen hij slechts 15 jaar was, deed hij een proeftraining bij Manchester City.

Hoewel het niet leidde tot een verhuizing naar Engeland, ging de offensieve middenvelder snel vooruit. Omdat hij snel tegen volwassenen wilde spelen, tekende hij bij KVK Westhoek en maakte hij zijn debuut in de Tweede Amateurs in november 2021, kort na zijn 17e verjaardag. Voor de onverwachte oproep vanuit de Verenigde Staten van het Northeast Community College in de zomer van 2023.





"Het gebeurde plotseling. Een bureau nam contact met me op en het werd geregeld. Als je zo'n aanbod krijgt, denk je daar vanzelfsprekend over na. Want achter je staan je familie, vrienden, al je vertrouwelijke plekken in België. Maar als je erover nadenkt, is het de kans van je leven", legt hij uit aan Notélé.

Vanuit Wallonië Picardië naar het land van Oom Sam

Edouard laat deze kans niet aan zich voorbijgaan. Ondanks de afstand tot zijn naasten is de ervaring op verschillende vlakken verrijkend: "Wat voetbal betreft, zou ik zeggen dat de speelstijl erg anders is. In België zijn de meeste spelers Belgisch en delen ze min of meer dezelfde speelcultuur. Maar hier komen alle spelers uit verschillende landen en hebben ze hun eigen stijl. De mentaliteit is ook anders in de Verenigde Staten", zegt hij in een interview dat verscheen op de website van Ashville City.

Het was de gelegenheid om andere manieren van denken te ontdekken: "Ik denk dat in de Verenigde Staten het team echt gericht is op cohesie. Hier ligt er veel nadruk op teamgeest en zo win je. In België daarentegen vind ik het wat individualistischer en richten mensen zich meer op zichzelf dan op het team. De mentaliteit is hier wat opener."

Zijn begin is indrukwekkend: 48 doelpunten en 49 assists in 49 wedstrijden tijdens zijn eerste twee seizoenen bij Northeast Community College, het equivalent van de tweede universitaire divisie. Hij werd logischerwijze opgenomen in het All-State Team van het kampioenschap. Dit leverde hem begin 2025 een transfer op naar het universiteitsteam van Chicago (in de eerste universitaire divisie).

De jongeman stelde zichzelf toen als doel om binnen twee jaar opgemerkt en gedraft te worden door een Amerikaans profteam (of het nu een MLS-team is of een uit de lagere divisie). Hij had slechts een jaar nodig om indruk te maken, en dat zowel bij Chicago als tijdens zijn drie maanden durende uitleenperiode bij Ashville.

"Het universiteitskampioenschap wordt niet als professioneel beschouwd, hoewel de infrastructuur en alles wat we krijgen voor mij maakt dat de competitie dat wel een beetje is. De spelers worden niet betaald, maar ontvangen beurzen om te studeren en tegelijkertijd te voetballen", legt hij uit.

Edouard Nys zal nu een andere wereld ontdekken, die van de MLS. Hij komt niet door de achterdeur binnen. Dallas maakt al 30 jaar deel uit van de Amerikaanse elite en eindigde vorig seizoen als zevende. Onze landgenoot blijft Northeast Community College trots maken, dat zijn eerste stappen aan gene zijde van de Atlantische Oceaan begeleidde en nog nooit een voormalige speler zo snel geselecteerd zag worden tijdens de draft.