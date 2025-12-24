Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS
Foto: DR

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 21-jarige leeftijd zal Edouard Nys toetreden tot de selectie van FC Dallas in de MLS. De Amerikaanse droom gaat zo verder voor deze jonge aanvallende middenvelder, die op 18-jarige leeftijd de oversteek over de Atlantische Oceaan maakte.

In de Verenigde Staten bieden universiteitskampioenschappen een unieke kans om ooit het professionele niveau te bereiken. Een pad dat Edouard Nys heeft gevolgd. De 21-jarige Belg speelt in het team van de Universiteit van Chicago, maar is zojuist gedraft door FC Dallas, een gevestigde waarde in de MLS.

Net als bij basketbal of American football biedt de draft een kans voor Amerikaanse profclubs om de meest veelbelovende jonge talenten uit de universiteitskampioenschappen aan te trekken. Onze landgenoot werd door Dallas gekozen in de tweede ronde van de draft. Een verdiende beloning voor zijn aanpassing in de Verenigde Staten.

Edouard Nys, afkomstig uit Dottignies (een dorp in de gemeente Moeskroen), kreeg zijn eerste opleiding bij KV Kortrijk. Daar trok hij voor het eerst de aandacht met zijn talent. In 2019, toen hij slechts 15 jaar was, deed hij een proeftraining bij Manchester City.

Hoewel het niet leidde tot een verhuizing naar Engeland, ging de offensieve middenvelder snel vooruit. Omdat hij snel tegen volwassenen wilde spelen, tekende hij bij KVK Westhoek en maakte hij zijn debuut in de Tweede Amateurs in november 2021, kort na zijn 17e verjaardag. Voor de onverwachte oproep vanuit de Verenigde Staten van het Northeast Community College in de zomer van 2023.

"Het gebeurde plotseling. Een bureau nam contact met me op en het werd geregeld. Als je zo'n aanbod krijgt, denk je daar vanzelfsprekend over na. Want achter je staan je familie, vrienden, al je vertrouwelijke plekken in België. Maar als je erover nadenkt, is het de kans van je leven", legt hij uit aan Notélé.

Vanuit Wallonië Picardië naar het land van Oom Sam

Edouard laat deze kans niet aan zich voorbijgaan. Ondanks de afstand tot zijn naasten is de ervaring op verschillende vlakken verrijkend: "Wat voetbal betreft, zou ik zeggen dat de speelstijl erg anders is. In België zijn de meeste spelers Belgisch en delen ze min of meer dezelfde speelcultuur. Maar hier komen alle spelers uit verschillende landen en hebben ze hun eigen stijl. De mentaliteit is ook anders in de Verenigde Staten", zegt hij in een interview dat verscheen op de website van Ashville City.

Het was de gelegenheid om andere manieren van denken te ontdekken: "Ik denk dat in de Verenigde Staten het team echt gericht is op cohesie. Hier ligt er veel nadruk op teamgeest en zo win je. In België daarentegen vind ik het wat individualistischer en richten mensen zich meer op zichzelf dan op het team. De mentaliteit is hier wat opener."

Zijn begin is indrukwekkend: 48 doelpunten en 49 assists in 49 wedstrijden tijdens zijn eerste twee seizoenen bij Northeast Community College, het equivalent van de tweede universitaire divisie. Hij werd logischerwijze opgenomen in het All-State Team van het kampioenschap. Dit leverde hem begin 2025 een transfer op naar het universiteitsteam van Chicago (in de eerste universitaire divisie).

De jongeman stelde zichzelf toen als doel om binnen twee jaar opgemerkt en gedraft te worden door een Amerikaans profteam (of het nu een MLS-team is of een uit de lagere divisie). Hij had slechts een jaar nodig om indruk te maken, en dat zowel bij Chicago als tijdens zijn drie maanden durende uitleenperiode bij Ashville.

"Het universiteitskampioenschap wordt niet als professioneel beschouwd, hoewel de infrastructuur en alles wat we krijgen voor mij maakt dat de competitie dat wel een beetje is. De spelers worden niet betaald, maar ontvangen beurzen om te studeren en tegelijkertijd te voetballen", legt hij uit.

Edouard Nys zal nu een andere wereld ontdekken, die van de MLS. Hij komt niet door de achterdeur binnen. Dallas maakt al 30 jaar deel uit van de Amerikaanse elite en eindigde vorig seizoen als zevende. Onze landgenoot blijft Northeast Community College trots maken, dat zijn eerste stappen aan gene zijde van de Atlantische Oceaan begeleidde en nog nooit een voormalige speler zo snel geselecteerd zag worden tijdens de draft.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
FC Dallas

Meer nieuws

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

13:00
'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

12:40
Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

12:20
Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

12:01
'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

11:01
"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

11:20
'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

10:40
Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

09:30
1
Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

10:20
19
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
9
Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

08:20
1
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

19:20
Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

22:45
5
'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

23:00
Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

22:30
José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

22:15
🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

22:00
1
'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

21:40
1
Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

21:30
Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

21:20
2
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
17
Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
1
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

20:20
2
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" PhP PhP over Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder" Bork Bork over Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS Dirk1897 Dirk1897 over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' Bemmer Bemmer over De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie kliersesk kliersesk over Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..." Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit .. .. over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? William Wallace William Wallace over "Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved