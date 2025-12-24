Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

Olympic Charleroi krijgt een transferverbod opgelegd door de Licentiecommissie wegens financiële problemen. De tweedeklasser voldeed niet aan de voorwaarden bij de tussentijdse controle en mag voorlopig geen nieuwe spelers meer aantrekken.

De club slaagde er niet in om de spelerssalarissen van november volledig en tijdig uit te betalen. Namen als Thierno Diallo, Raphaël Eyongo en Mohamed Cissé kregen mogelijk niet al hun verschuldigde bedragen, terwijl er ook onduidelijkheden waren rond betalingen aan Kenny Kima Beyissa en ontslagen trainer Arnauld Mercier.

Naast de loonachterstanden kwamen ook andere schulden aan het licht. Zo werden bedragen rond de huur van het stadion en enkele uitleenbeurten naar La Louvière niet tijdig vereffend, wat de financiële situatie verder bemoeilijkt.

Olympic Charleroi krijgt de spelerslonen niet meer betaald

De club moet ook twee spelers ouder dan 21 van de spelerslijst schrappen. Dit beperkt de mogelijkheden van de technische staf om het elftal te versterken, net nu het sportief moeilijk gaat.

Op sportief vlak staat Olympic Charleroi er eveneens slecht voor. De promovendus verzamelde tot nu toe slechts 12 op 54 mogelijke punten in de Challenger Pro League en staat voorlaatste in de rangschikking, waardoor degradatie dreigt.



De combinatie van financiële en sportieve problemen maakt het voor Olympic Charleroi een lastig eindejaar. De club zal zowel op administratief als sportief vlak snel orde op zaken moeten stellen om erger te voorkomen.