Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

Anderlecht-trainer Besnik Hasi blikte vandaag vooruit op de komende winterstage en de wintermercato. Volgens hem staat eerst het afslanken van de kern centraal voordat er nieuwe versterkingen kunnen worden gezocht.

“Er wordt heel veel geschreven, wij hebben ons huiswerk gedaan. We weten waar we nood aan hebben om beter te worden,” aldus Hasi.

Hasi benadrukt dat hij een kern van ongeveer 28 spelers op stage wil hebben. Pas als het aantal spelers is teruggebracht, kan er gericht gezocht worden naar nieuwe spelers. Hij wil de focus op kwaliteit en balans in de ploeg leggen, zonder specifieke namen te willen noemen.

Hasi neemt Joshua Nga Kana mee op stage met de A-ploeg

Een opvallende naam die Hasi zeker wil meenemen is de 16-jarige Joshua Nga Kana. “Joshua willen we meenemen in januari op stage, een heel groot talent, zodat hij ook van het werk met de eerste ploeg proeft", vertelde de coach. Het is een duidelijk signaal dat Hasi jongeren actief wil integreren in het A-elftal. Rechter winger Nga Kana wordt gezien als één van de toptalenten van Neerpede en maakte al indruk bij de beloften.

Naast Nga Kana zijn er nog twee andere beloften die kans krijgen op de stage. Nunzio kan mee als hij fit geraakt, terwijl Vroninks de derde speler is die vanuit de beloften zal aansluiten bij de groep.



Over de wintermercato zelf houdt Hasi zich op de vlakte. Hij bevestigt dat de club goed bezig is met het inventariseren van noden, maar benadrukt dat eerst moet worden gekeken naar wie er kan vertrekken voordat er versterkingen worden gehaald. “We weten precies wat we nodig hebben", zegt hij.