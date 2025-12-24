🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

Club Brugge zet de kerstperiode in met een flinke dosis zelfrelativering en humor. De club verraste haar supporters met een ludiek kerstfilmpje waarin de spelers en staf zich van hun meest speelse kant laten zien.

Aanvoerder Hans Vanaken neemt daarin het voortouw en trekt de rest mee in een feestelijk, soms heerlijk chaotisch tafereel. Het is even wennen om Vanaken te zien met een opvallende kerstbril in de vorm van een kerstboom, maar het past perfect in de toon van de video.

Het filmpje schakelt vlot van de ene grap naar de andere en toont een Club Brugge dat zichtbaar plezier maakt, weg van de druk van competitie en verwachtingen.

Vanaken steelt de show in kerstfilmpje

Ook Brandon Mechele steelt de show door iets té enthousiast te zijn met het zout in de pompoensoep, terwijl Kyriani Sabbe de kalkoen laat aanbranden. Simon Mignolet en Ludovit Reis duiken eveneens op in verschillende scènes, waardoor bijna de volledige kern betrokken lijkt bij het kerstfeest.

All I want for Christmas is… this video! 🎅



Met de hele Club-familie wensen we iedereen fijne feestdagen! Bekijk de volledige kerstclip nu op YouTube! 🎄



🔗: https://t.co/yvlWH2jJCN pic.twitter.com/XZ8PjdEhKZ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2025

Een knipoog naar eerdere momenten van het seizoen mocht uiteraard niet ontbreken. De inmiddels bekende maskers uit de Netflix-serie Squid Game, eerder al opgedoken bij een doelpuntenviering tegen Dender, maken opnieuw hun opwachting.





Niet alleen de spelers, maar ook de staf kreeg een rol toebedeeld. Perschef Johan Koekelbergh trok alle aandacht naar zich toe door zich te verkleden als kerstman en cadeautjes uit te delen.