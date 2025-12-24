🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

Dit weekend hebben hebben Hamburg en Eintracht Frankfurt tegen elkaar een interessant duel gespeeld. De match eindigde in een gelijkspel, maar dat was niet het belangrijkste gegeven van de wedstrijd.

In de Bundesliga staat Bayern München ondertussen al negen punten voor op Borussia Dortmund en de rest van de ploegen. Hamburg staat voorlopig dertiende, Frankfurt eindigde dan weer op een zevende plaats in het klassement.

De match tussen beide ploegen eindigde op een 1-1 gelijkspel. Sambi Lokonga - die we nog kennen van bij RSC Anderlecht - scoorde de 1-0, maar hij was niet eens de grootste held van de wedstrijd in het Volksparkstadion in Hamburg.

Dat was Luka Vuskovic. De 18-jarige centrale verdediger wordt dit seizoen door Tottenham uitgeleend aan Hamburger SV - vorig seizoen was hij nog actief bij Westerlo in de Belgische competitie en maakte hij heel veel indruk.

Levensreddende ingreep van Luka Vuskovic

Dat deed hij nu ook, maar wel in een bijzondere rol. Toen zijn ploeggenoot Miro Müheim zeer hard in botsing kwam met Rasmus Kristensen, had de jonge verdediger meteen door dat de situatie heel ernstig was met Kristensen.





Hij greep meteen in en stak zijn hand in de mond van zijn tegenstander, om zo te voorkomen dat die zijn tong zou inslikken en op die manier zou stikken. Voor zijn actie is Vuskovic ondertussen al meteen bekroond met de Fairplayprijs van de maand.