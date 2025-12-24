"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

Thibaut Courtois leverde zaterdag opnieuw een prestatie van hoog niveau tegen Sevilla. De Belgische doelman hield zijn doel schoon en maakte tal van reddingen. Na de 2-0 overwinning van zijn team sprak hij aan de microfoon van zijn team.

Het is duidelijk, Real Madrid is niet op zijn beste niveau: "Het belangrijkste was om thuis te winnen. Maar we moeten ons spel verbeteren. We hebben gewonnen uit een standaardsituatie en via een penalty. We moeten vooruitgang boeken, maar op zulke momenten is winnen fundamenteel. Dat was al het geval tegen Alavés in de beker, en ook vandaag. In 2026 moeten we beter presteren."

De volgende wedstrijd van de Madrilenen zal na de winterstop plaatsvinden, op 4 januari, thuis tegen Betis. Deze rustweek verheugt Courtois: "Deze pauze zal iedereen goed doen om uit te rusten en beter te worden. Het is niet gemakkelijk, we vechten veel, er zijn enorm veel geblesseerden, maar uiteindelijk blijft de overwinning het belangrijkste."

📛 | Thibaut « El Muro » Courtois a une nouvelle fois honoré son surnom. 🧱🇧🇪 #RealMadridSevilla pic.twitter.com/UVTlg3uCXr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 23, 2025

Op persoonlijk vlak voelt de Belgische doelman zich goed: "Ik voel me erg goed. Ik werk elke week hard met Llopis (de keeperstrainer) en de andere doelmannen. Ik probeer het team te helpen. Bij 1-0 moest ik meerdere reddingen maken. Dat is mijn rol en ik geef altijd het maximale", is hij duidelijk bij RM Play.

Een kinderdroom?

De Belgische keeper droeg bovendien de aanvoerdersband. Dat is uiteraard iets ongelooflijks voor hem: "Het was de eerste keer dat ik de band droeg in Bernabéu. Het is altijd prachtig, een enorme eer om een van de aanvoerders van Real Madrid te zijn, vooral hier. Het is een kinderdroom om hier te spelen, en aanvoerder zijn is een immense trots. Je moet groot denken, want dromen kunnen je heel ver brengen."





Hij heeft ook een boodschap voor de supporters: "Fijne feestdagen aan alle Madridistas. Ik wens jullie een heel mooi einde van het jaar en vooral een goede gezondheid. Voor ons hoop ik vooral op gezondheid, en dat 2026 komt met trofeeën."