"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois leverde zaterdag opnieuw een prestatie van hoog niveau tegen Sevilla. De Belgische doelman hield zijn doel schoon en maakte tal van reddingen. Na de 2-0 overwinning van zijn team sprak hij aan de microfoon van zijn team.

Het is duidelijk, Real Madrid is niet op zijn beste niveau: "Het belangrijkste was om thuis te winnen. Maar we moeten ons spel verbeteren. We hebben gewonnen uit een standaardsituatie en via een penalty. We moeten vooruitgang boeken, maar op zulke momenten is winnen fundamenteel. Dat was al het geval tegen Alavés in de beker, en ook vandaag. In 2026 moeten we beter presteren."

De volgende wedstrijd van de Madrilenen zal na de winterstop plaatsvinden, op 4 januari, thuis tegen Betis. Deze rustweek verheugt Courtois: "Deze pauze zal iedereen goed doen om uit te rusten en beter te worden. Het is niet gemakkelijk, we vechten veel, er zijn enorm veel geblesseerden, maar uiteindelijk blijft de overwinning het belangrijkste."

Op persoonlijk vlak voelt de Belgische doelman zich goed: "Ik voel me erg goed. Ik werk elke week hard met Llopis (de keeperstrainer) en de andere doelmannen. Ik probeer het team te helpen. Bij 1-0 moest ik meerdere reddingen maken. Dat is mijn rol en ik geef altijd het maximale", is hij duidelijk bij RM Play.

Een kinderdroom?

De Belgische keeper droeg bovendien de aanvoerdersband. Dat is uiteraard iets ongelooflijks voor hem: "Het was de eerste keer dat ik de band droeg in Bernabéu. Het is altijd prachtig, een enorme eer om een van de aanvoerders van Real Madrid te zijn, vooral hier. Het is een kinderdroom om hier te spelen, en aanvoerder zijn is een immense trots. Je moet groot denken, want dromen kunnen je heel ver brengen."

Hij heeft ook een boodschap voor de supporters: "Fijne feestdagen aan alle Madridistas. Ik wens jullie een heel mooi einde van het jaar en vooral een goede gezondheid. Voor ons hoop ik vooral op gezondheid, en dat 2026 komt met trofeeën."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

09:30
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
2
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

21:20
2
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30
'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

23:00
Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

22:45
4
Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

22:30
José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

22:15
🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

22:00
1
'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

21:40
1
Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

21:30
Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
1
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
15
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

20:20
1
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

19:20
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00
Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

18:40
Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

18:20
Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

18:00
Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

17:41
'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

17:20
Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Interview

Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV

17:00
5
Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

16:30
5
Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Reactie

Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

16:15
4
Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 17
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Osasuna Osasuna 3-0 Alaves Alaves
Real Madrid Real Madrid 2-0 Sevilla Sevilla
Girona FC Girona FC 0-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Villarreal Villarreal 0-2 Barcelona Barcelona
Elche CF Elche CF 4-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 4-0 Getafe Getafe
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen" Nelvafrel Nelvafrel over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' .. .. over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? .. .. over Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen" .. .. over Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal Artevelde Artevelde over Arnar Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag" J K J K over Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen" André Coenen André Coenen over Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved