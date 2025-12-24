"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

Club Brugge won afgelopen weekend van KAA Gent een belangrijk duel - ook voor nieuwe coach Ivan Leko. Over de 1-0 van blauw-zwart had Filip Joos achteraf wel wat te zeggen. Hij wees daarbij naar Atsuki Ito van De Buffalo's.

Bij KAA Gent werd achteraf gekeken naar de efficiëntie voorin en achterin en naar de verdedigende fouten die worden gemaakt door de Buffalo's. Daarbij kreeg ook onder meer Atsuki Ito - middenvelder bij Gent - een veeg uit de pan.

Was het dom verdedigd van Atsuki Ito?

"Over tackles gesproken ... Ito van Gent bij de 1-0 van Club Brugge. Die gaat daar op een gegeven moment liggen op het middenveld. Dat is de meter die hij te kort komt later om de passlijn af te sluiten waarop Vermant scoort."

"Zo dom om daar een tackle te doen. Blijf gewoon overeind op die plaats. Een tackle is iets om in ultieme nood te doen en als je zeker bent dat je de bal gaat hebben", opende Filip Joos zijn analyse over die match in 90 Minutes.

Werk aan de winkel voor Rik De Mil

Rik De Mil zal de komende weken en maanden sowieso werk hebben om verdedigend alle problemen op te lossen die er momenteel bij Gent zijn. Mogelijk zal daarbij ook gekeken worden naar hoe het hele team moet verdedigen.



KAA Gent is door de nederlaag op bezoek bij Club Brugge pas tiende in de stand met 23 punten. Zaterdag moet het tegen Westerlo absoluut winnen als het in 2026 nog aanspraak wil gaan maken op de top-6 en de Champions' Play-offs.